Юные защитники Родины

Учащиеся школы № 6 города Аягоза вступили в ряды военно-патриотического клуба «Жас сарбаз» и торжественно приняли присягу.

В мероприятии участвовали ветераны Афганской войны, специалисты районного отдела образования и военнослужащие. Они вручили 25 школьникам удостоверения, подтверждающие, что они являются членами организации «Жас сарбаз».

Принимая присягу, юные бойцы публично пообещали строго соблюдать Конституцию РК и другие законы, защищать Родину, быть отважными и смелыми защитниками её интересов.

В ходе встречи начальник объединённого отдела по делам обороны города Аягоза подполковник Сабыржан Айтказин поздравил учащихся с этим важным событием в их жизни и сообщил, что движение «Жас сарбаз» активно занимается военно-патриотическим воспитанием молодого поколения.

– Поздравляю вас с вступлением в ряды «Жас сарбаз». Желаю здоровья и успехов в учёбе! Будьте патриотами, уважаемыми гражданами нашей Родины – Республики Казахстан, – сказал ветеран Афганской войны Айтын Аркабаев.

Отметим, что в клубы «Жас сарбаз» принимаются учащиеся 5-9 классов, прошедшие медосмотр и демонстрирующие хорошие результаты в учёбе и спорте. Занятия в классах «Жас сарбаз» проводятся как дополнительное обучение. По окончании курса школьникам выдаются сертификаты.

Ания Есмухамет

Аягозский район