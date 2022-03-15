Юные виртуозы

Юные домбристы из посёлка Глубокое завоевали девять главных наград в международном конкурсе «Мен өмірді жырлау үшін келгенмін».

В номинации «Инструментальная музыка» блестяще выступили воспитанники Глубоковской детской музыкальной школы класса домбры.

Гран-при завоевали Нұрәлі Қуандықұлы, Бекарыс Мауытканов, Ислам Денебаев, Малика Елубаева, Ақбота Файзолданова.

Обладателями первого места стали Расул Мұрат, Әбілмансұр Тоқтаубаев, Нурислам Елубай, Альдаир Альбаев.

Медалью «Лучший педагог – 2022» и почётной грамотой за профессионализм и хорошую подготовку ребят к конкурсу награждена педагог музыкальной школы С. Ж. Кайыпова. Концертмейстеру Д. С. Сабировой вручена почётная грамота.

Аида Жумекенова

Фото предоставлено акиматом Глубоковского района

Глубоковский район