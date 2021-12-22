Юные стражи порядка

В средней школе имени Ж. Шайжунусова в селе Кокпекты открыли кадетский класс «Жас сақшы».

Торжественная церемония открытия прошла накануне празднования Дня Независимости Республики Казахстан. Мероприятие посетили заместитель начальника ДП ВКО полковник полиции Ренат Унарбеков, аким Кокпектинского района Раджан Сейтканов, заместители акима района, секретарь районного маслихата Талгат Сарманов, ветераны ОВД Кайрат Алгазинов, Сайдракым Файзуллин, руководство ОП Кокпектинского района и родители учащихся.

Как сообщает Департамент полиции Восточно-Казахстанской области, открытие этого класса, в первую очередь, направлено на повышение роли военно-патриотического воспитания детей, а также на помощь в выборе будущей профессии. Добавим, класс рассчитан на 16 учащихся.

Церемония открытия началась с исполнения Государственного гимна. Затем учащиеся кадетского класса показали гостям своё мастерство – строевую подготовку и музыкальные номера. Завершилось мероприятие принятием присяги и вручением удостоверений.

В заключение собравшиеся поздравили кадетов с этим важным событием и выразили уверенность в том, что в будущем они станут достойными гражданами страны.

Гульжан Естаева

Кокпектинский район