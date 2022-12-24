Юные патриоты

По ежегодной традиции учащиеся средней школы №8 города Алтай были приняты в класс «Жас Сарбаз».

Торжественное мероприятие началось с поднятия Государственного флага Республики Казахстан и исполнения Гимна.

После официальной части состоялся самый ответственный момент – церемония принятия присяги. Учащимся, вступающим в ряды организации «Жас Сарбаз», вручили специальные удостоверения.

Юные бойцы в стенах школы продемонстрировали свои навыки и умения, отработанные строевые приёмы. Они считают, что ученики юношеского военно-патриотического движения «Жас сарбаз» должны быть разносторонними личностями, политически грамотными, образцом подражания для других.

– Для меня сегодня радостный и ответственный день, – поделился молодой боец Санжар Аниев. – Отныне я пример для своих сверстников, даже вне стен школы. Торжественно клянусь быть настоящим патриотом своей страны.

Как рассказал классный руководитель Бекзат Кунанбаев, в средней школе №8 города Алтай в настоящее время успешно работает класс «Жас Сарбаз». Здесь обучаются дети, которые в будущем пополнят ряды защитников Отечества, захотят связать своё будущее с военной деятельностью.

– Теперь юные солдаты должны неукоснительно выполнять поставленные задачи, хорошо учиться, – отметил он. – Этот класс, созданный в нашей школе, направлен на усиление роли военно-патриотического воспитания.

Мероприятие завершилось праздничной концертной программой.

Ерик Абитов

Район Алтай