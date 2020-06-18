Юные натуралисты

Школьники из Семея принимают активное участие в сохранении окружающей среды.

Городская средняя общеобразовательная школа № 3 на протяжении четырёх лет активно работает в экологическом направлении. С прошлого года она присоединилась к республиканскому проекту «Моя экошкола». В него вовлечено более пяти тысяч человек. Среди них – ученики и учителя школ, представители Комитета экологии Семея, резервата «Семей орманы», городских НПО, студенческая молодежь.

В рамках проекта школа организовала раздельный сбор мусора. У входа в школу поставили два контейнера. Один из них предназначен для сбора пластиковых бутылок, другой – для приема электронной техники: старые нерабочие

компьютеры и др.

В школе также собирают макулатуру. За прошедший учебный год ребятам удалось накопить 500 килограммов бумаги. Всё это теперь отправится на вторичную переработку. Жители ближайших микрорайонов тоже подключились к процессу. Они приносят из своих дворов пластик, батарейки, макулатуру и прочие отходы, которые в дальнейшем будут переработаны.

– Мы заключили несколько договоров по вывозу отходов, которые накапливаются в наших контейнерах, – сообщила заместитель директора по учебно-воспитательной работе КГУ СОШ № 3 и по совместительству учитель биологии Светлана Оспанова. – Очень важно прививать экологическую культуру с детства. Наша школа ведет активную работу в этом направлении. В течение учебного года, и даже во время карантина, мы участвовали в республиканских вебинарах. Дети делились своими работами, учителя рассказывали об экологическом проекте.

В День эколога также состоялся ряд мероприятий с соблюдением всех санитарных норм. Вместе с родителями и старшеклассниками учителя школы оборудовали дорожку здоровья для детей младших классов. Основу сделали из природных материалов: камня, песка, древесных брусков и сосновых шишек. Теперь малыши могут ходить по ней босиком.

Эту работу планируют продолжать, ведь формировать у детей бережное отношение к природе следует со школьной скамьи.

Флора Левина

Семей