Юные, энергичные, креативные

В районе Алтай состоялся XII форум молодёжи «Энергия жизни», на котором отметили успехи и достижения молодых людей, активно участвующих в общественной жизни.

«Они задают тренды», – обычно так говорят про молодое поколение. Поспорить с этим сложно, ведь именно молодёжь с её энергией, новаторскими и смелыми идеями является основной движущей силой на пути дальнейшего развития страны…

Форум молодёжи района Алтай давно уже стал доброй традицией. На мероприятии не только подводят итоги и чествуют активистов, но и строят перспективные планы на будущее.

С приветственным словом к участникам форума обратилась заместитель акима района Алтай Жанна Аскарова.

– В этом зале собрались те, кто благодаря своему интенсивному труду вносит огромный вклад в развитие и процветание нашего района, – подчеркнула Жанна Аскарова. – На сегодняшний день в районе Алтай успешно реализуется молодёжная политика. Создаются все условия для развития и поддержки молодого поколения: государственные проекты, гранты на развитие бизнес-инициатив, проекты, направленные на трудоустройство, стимулирование и повышение качества образования молодёжи в различных сферах, развитие волонтёрского движения и многое другое. За этот год из 59 человек, получивших гранты на развитие бизнеса, – 37 молодых людей. Также наш район признан лучшим по программе «Жасыл ел». Мне нравится настрой молодого поколения. Уверена, нам есть на кого рассчитывать в будущем. Мы надеемся на вас, вы – будущее нашего государства.

На форуме состоялась торжественная церемония награждения активной молодёжи района, внёсшей значительный вклад в развитие и процветание малой родины.

В числе тех, кого отметили, учитель физики и английского языка средней школы № 11 Алтая Данил Лапин. Недавно молодой педагог стал победителем конкурса «Задачи в жизни энергетиков».

– Сначала получил специальность физика, затем выучил английский, – поделился Данил Лапин. – Думаю, что сейчас, в век развития технологий и коммуникаций, необходимо владеть иностранными языками. Учитель должен расти и совершенствоваться вместе со своими учениками. Меня моя работа вдохновляет, очень рад, что выбрал именно такую профессию.

Спортсменка, активистка и просто красавица… Про абсолютную чемпионку Азии 2022 года по армрестлингу в своей весовой категории, участницу многих международных соревнований, кандидата в мастера спорта, 15-летнюю Наргизу Мерекеневу мы не раз писали в предыдущих номерах «Рудного Алтая».

На форуме также отметили заслуги юной спортсменки – она победила в номинации «Спорт – это жизнь». Это вдвойне знаменательно. После окончания школы девочка действительно планирует связать свою профессиональную жизнь со спортом – поступить учиться на тренера.

В этой же номинации победу одержала молодой тренер по дзюдо Жаухар Жанузакова. Девушка приехала в Алтай из Алматы. Больше года она обучает детишек борьбе. В секции занимаются 70 воспитанников, которые уже показывают хорошие результаты на различных соревнованиях.

Торжественное мероприятие завершилось праздничным концертом, своими музыкальными и танцевальными номерами зрителей порадовали местные исполнители и хореографические коллективы.

Татьяна Кравченко

Фото предоставлено МРЦ района Алтай

Район Алтай