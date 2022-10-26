Юнармейцы, вперёд!

В Жарминском районе выбрали самых ловких юнармейцев.

В селе Калбатау прошли военно-спортивные соревнования, посвящённые памяти преподавателя-организатора начальной военной подготовки, почётного работника образования РК Мейраша Рысакова.

Молодым людям предстояло продемонстрировать меткость в стрельбе, силу в подтягивании на перекладине, отжимании, стойке в планке. Юнармейцы также приняли участие в эстафете, которая состояла из нескольких этапов: сбор и разбор оружия, прохождение через препятствия, оказание первой медицинской помощи и других.

Для ребят соревнования стали возможностью оценить свои силы, для общественности – отдать дань памяти коллеге, учителю, другу.

В ходе церемонии открытия соревнований выступили родные и коллеги М. Рысакова, которые отметили его душевное отношение к детям, ответственность в работе. Коллеги вспоминают, что у него был один из лучших в районе кабинетов начальной военной подготовки, а во время полевых учений он старался поддержать каждого товарища.

По итогам соревнований лучшей была названа команда школы-гимназии имени Абая, занявшая в общекомандном зачёте первое и третье места.

Аида Жумекенова

Фото предоставлено организаторами

Жарминский район