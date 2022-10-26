Юнармейцы, вперёд!
В Жарминском районе выбрали самых ловких юнармейцев.
В селе Калбатау прошли военно-спортивные соревнования, посвящённые памяти преподавателя-организатора начальной военной подготовки, почётного работника образования РК Мейраша Рысакова.
Молодым людям предстояло продемонстрировать меткость в стрельбе, силу в подтягивании на перекладине, отжимании, стойке в планке. Юнармейцы также приняли участие в эстафете, которая состояла из нескольких этапов: сбор и разбор оружия, прохождение через препятствия, оказание первой медицинской помощи и других.
Для ребят соревнования стали возможностью оценить свои силы, для общественности – отдать дань памяти коллеге, учителю, другу.
В ходе церемонии открытия соревнований выступили родные и коллеги М. Рысакова, которые отметили его душевное отношение к детям, ответственность в работе. Коллеги вспоминают, что у него был один из лучших в районе кабинетов начальной военной подготовки, а во время полевых учений он старался поддержать каждого товарища.
По итогам соревнований лучшей была названа команда школы-гимназии имени Абая, занявшая в общекомандном зачёте первое и третье места.
Аида Жумекенова
Фото предоставлено организаторами
Жарминский район