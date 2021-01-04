Вести из районов

Юнармейцы в строю 

04.01.2021
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В Семее во Дворце детей и молодёжи состоялась церемония награждения победителей VI республиканского сбора «Айбын-2020», юнармейцев военно-патриотического клуба «Жас Қыран», занявших первое место среди 17 команд.

В мероприятии, проводимом со строгим соблюдением всех санитарных требований, приняли участие заместитель акима Семея Айдар Садырбаев, представители отдела образования и директора школ. 

Начальник Департамента по делам обороны ВКО полковник Каирбек Каирханов в торжественной обстановке вручил награды и ценные подарки победителям от имени министра обороны РК генерал-лейтенанта Нурлана Ермекбаева. 

Также награждены руководители учреждений и ряд граждан, которые активно способствовали качественной подготовке детей к соревнованиям. 

Капитан команды «Жас Қыран», учащаяся 11 «Б» класса школы-лицея №22 Ажар Ықыласова выразила организаторам искреннюю благодарность. 

Напомним, в Нур-Султане в онлайн-конкурсе команда «Жас Қыран» из Семея стала лучшей среди военно-патриотических клубов «Жас сарбаз». 

Милана Лейман 

Семей 

 

04.01.2021
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