Юлия Галышева пятая на этапе Кубка мира в США

Завершились женские соревнования по фристайлу-могул в рамках этапа Кубка мира, передает Национальный олимпийский комитет.

В финале Казахстан был представлен Юлий Галышевой. Олимпийская чемпионка в главной попытке набрала 77.31 балла. Этой суммы не хватило для медали. Галышева финишировала на пятом месте.

Победу праздновала француженка Перрин Лаффон — 83.23. Анри Кавамура из Японии стала второй — 80.94, а замкнула тройку лучших Кисара Сумиеши (Япония) — 79.55.