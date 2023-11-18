Юбилейный гражданин

В Казахстане родился 20-миллионный житель.

Об этом сообщил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, опубликовав пост в социальной сети Х.

– Численность населения Казахстана достигла 20 миллионов! Поздравляю соотечественников с этим знаковым событием! Счастливая семья – фундамент благополучия нации, устойчивого прогресса страны. Государство продолжит работу по укреплению семейных ценностей, защите материнства и детства, – написал Президент Казахстана.

Как сообщает Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, дата рождения 20-миллионного гражданина была определена с учётом всех имеющихся демографических данных, таких как: число родившихся и умерших, прибывших в Республику Казахстан и выбывших из неё.

– Ранее данные по численности населения обрабатывались вручную, и это занимало много времени. Интеграция государственных информационных систем позволила ускорить этот процесс и определить дату рождения 20-миллионого гражданина с большой точностью и в кратчайшие сроки, – сообщили в ведомстве. – Согласно показателям базы данных населения 20-миллионными жителями страны стали пять детей, родившиеся в 8.10 14 ноября 2023 года. Юбилейные граждане Казахстана появились на свет в областях Ұлытау и Жетісу, а также Атырауской, Акмолинской и Туркестанской областях. Среди них три мальчика и две девочки.

Напомним, что в 1991 году численность населения Республики Казахстан составляла 16,4 млн человек. За годы Независимости население страны выросло на 22,3%.

Так, в 2022 году, в сравнении с 1991 годом, число рождений увеличилось с 353,2 тыс. до 403,9 тыс. человек, или на 14,7%.

Наибольший пик рождаемости был зафиксирован в 2021 году и составил 446 тыс. детей.

Маргарита Малышева