Юбилей тенге

15 ноября – День национальной валюты Казахстана и профессиональный праздник работников финансовой системы страны.

В этом году исполняется ровно 30 лет со дня введения в обращение национальной валюты – тенге.

Через шесть дней после выхода указа Президента РК от 12 ноября 1993 года № 1399 «О введении национальной валюты Республики Казахстан» тенге был установлен единственным законным платёжным средством в Республике Казахстан.

В течение одной недели деньги из хранилищ Национального Банка были доставлены во все банки страны, до этого предшествовала большая работа над дизайном, выпуском и доставкой в регионы национальной валюты. Обмен старых денег на казахстанский тенге был начат в 8.00 15 ноября 1993 года и успешно завершён в 20.00 20 ноября.

Национальная валюта стала символом Независимости Казахстана, обеспечила экономический суверенитет, проведение собственной денежно-кредитной политики и углубление реформ. В стране была создана самостоятельная финансовая, бюджетная, налоговая и таможенная системы. Казахстанская экономика перестроилась на рыночные отношения, были разработаны и утверждены указами Президента РК все необходимые программы реформ. Введение национальной валюты позволило государству также начать формирование полноценного банковского сектора. Тенге стал успешно работать на благо страны.

За прошедшие годы казахстанская национальная валюта получила признание и на международной арене. Зарубежные эксперты по праву считают, что тенге – одна из самых надёжных валют на пространстве СНГ и Центральной Азии. Наша национальная валюта имеет единый ряд, общую концепцию и дизайн, которые вбирают в себя понятия как художественного, так и технологического характера. По элементам защиты, используемым техническим приёмам, сложности исполнения, казахстанский тенге находится в одном ряду с ведущими мировыми образцами действующих валют.

Таким образом, в настоящее время тенге является экономической основой Независимости, важным символом суверенитета, частью истории и нашего будущего.

Современные банковские услуги удобны, выгодны и доступны. Сегодня у каждого физического или юридического лица есть возможность выбора обслуживающего банка, удовлетворяющего его требованиям, предлагающего необходимый набор банковских услуг. Особо нужно отметить вклад в развитие национальной валюты работников финансовой системы и банковского сектора. Деятельность этих специалистов важна и значима для общества, экономической и финансовой стабильности.

В условиях мировой нестабильности важным и сложным для банков является доверие клиентов. Высокий уровень развития финансовой системы страны, рост объёмов депозитов в банках, большая часть из которых в тенге, свидетельствуют о том, что национальная валюта выдержала испытание временем и ей доверяют.

Искренне поздравляем всех работников финансового рынка области с профессиональным праздником. Желаем вам крепкого здоровья, счастья, семейного тепла, благополучия, успешной работы и достижения всех намеченных планов!

Восточно-Казахстанский филиал Национального Банка Республики Казахстан