В рамках празднования 30-летия Независимости РК в ВКО запланировано провести более 200 значимых мероприятий.

Об этом сообщил аким области Даниал Ахметов во время брифинга в СЦК.

Кроме того, планируется проведение цикла мероприятий, посвящённых 30-летию закрытия Семипалатинского испытательного ядерного полигона.

– В юбилейный год мы обращаемся к тем успехам и свершениям, которых на переломном этапе истории достиг народ Казахстана во главе с Елбасы Нурсултаном Назарбаевым. И никакие трудности текущего периода, вызовы современности не смогут разрушить наши главные ценности – дружбу, доверие и согласие, – сказал Даниал Ахметов. – В этот период Казахстан пережил важные события. Наряду с другими регионами в Восточно-Казахстанской области произошли масштабные социально-экономические преобразования. Главное – улучшилось качество жизни населения.

Так, за годы Независимости объём валового регионального продукта вырос с 2,5 млрд тенге до 5,2 трлн тенге. Валовой региональный продукт на душу населения увеличился с 1,5 тыс. тенге до 3,8 млн тенге.

Инвестиции в основной капитал увеличились с 780 млн тенге до 780 млрд тенге, а уровень безработицы снизился с 11 до 4,8 процента.