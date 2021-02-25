Юбилейные марки

Почтовые марки в честь 30-летия Независимости Республики Казахстан выпустили в Испании и Швейцарии.

Несомненно, для казахстанцев независимость является символом свободы и величия, а также высот, которых удалось достичь за эти годы. Суверенитет нашего государства признан всем мировым сообществом. В честь знаменательного события в истории Казахстана в Испании и Швейцарии выпущены юбилейные почтовые марки.

Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел РК, проект инициировало и реализовало Посольство Казахстана. Так, на почтовой марке Испании изображён логотип 30-летия Независимости Республики Казахстан с надписью на испанском языке, а также с указанием значимой для каждого казахстанца цифры 30. В аналогичном формате выпущена и почтовая марка в Швейцарии.

В Испании, кстати, планируют провести специальную церемонию гашения марок и разослать их организациям филателистов по всей стране.

Добавим, что, несмотря на широкое применение информационных технологий и развитие электронного сервиса, почтовые марки остаются востребованными. Они используются как в ежедневной корреспонденции, так и в качестве сувенирной продукции. Во время пандемии за счёт увеличения количества онлайн-заказов в разы выросли услуги почты.

Как отмечает пресс-секретарь нацио-нальной почтовой службы Швейцарии Swiss Post Жаклин Бюлманн, на сегодняшний день они обрабатывают более миллиона посылок ежедневно. Это является абсолютным рекордом в истории Post.

Александра Исаева

Фото МИД РК