К 30-летию Независимости РК

Юбилейные марки

25.02.2021
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Почтовые марки в честь 30-летия Независимости Республики Казахстан выпустили в Испании и Швейцарии. 

Несомненно, для казахстанцев независимость является символом свободы и величия, а также высот, которых удалось достичь за эти годы. Суверенитет нашего государства признан всем мировым сообществом. В честь знаменательного события в истории Казахстана в Испании и Швейцарии выпущены юбилейные почтовые марки.  

Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел РК, проект инициировало и реализовало Посольство Казахстана. Так, на почтовой марке Испании изображён логотип 30-летия Независимости Республики Казахстан с надписью на испанском языке, а также с указанием значимой для каждого казахстанца цифры 30. В аналогичном формате выпущена и почтовая марка в Швейцарии.  

В Испании, кстати, планируют провести специальную церемонию гашения марок и разослать их организациям филателистов по всей стране. 

Добавим, что, несмотря на широкое применение информационных технологий и развитие электронного сервиса, почтовые марки остаются востребованными. Они используются как в ежедневной корреспонденции, так и в качестве сувенирной продукции. Во время пандемии за счёт увеличения количества онлайн-заказов в разы выросли услуги почты.  

Как отмечает пресс-секретарь нацио-нальной почтовой службы Швейцарии Swiss Post Жаклин Бюлманн, на сегодняшний день они обрабатывают более миллиона посылок ежедневно. Это является абсолютным рекордом в истории Post. 

Александра Исаева 

Фото МИД РК 

25.02.2021
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