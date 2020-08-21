Юбилей Абая в АО «УМЗ»

В этом году исполнилось 175 лет со дня рождения великого поэта и мыслителя Абая Кунанбайулы. В честь значимого события в Казахстане утвержден новый праздник. День Абая будет отмечаться теперь ежегодно 10 августа – в день его рождения.

Юбилей литератора празднуется и на международном уровне, в том числе в рамках ЮНЕСКО. Это большая гордость для всех казахстанцев. В нашей стране проходит целая плеяда праздничных, торжественных и познавательных мероприятий. Их список опубликован на сайте Министерства культуры и спорта.

Сотрудники Ульбинского металлургического завода наряду со всеми казахстанцами чтят память великого просветителя. На предприятии организован ряд событий в его честь.

Так, в библиотеке УМЗ проходит выставка книг Абая. Их порядка 40. Издания на казахском, русском, английском языках. Есть книга 1970 года, а есть и современные. Здесь же аудиозаписи кюев, сочиненных великим композитором.

Реалии времени диктуют свои условия: прикоснуться к творчеству Абая заводчане теперь могут и виртуально – на внутреннем портале. Помимо книжной выставки есть видеоэкскурсия, посвященная памятникам Абая. Монументы великому просветителю установлены в разных странах мира – России, Франции, Венгрии, Египте, Китае, Узбекистане, Иране и Турции.

Также в научном центре завода уютно расположилась экспозиция «Мир Абая».

– В нашем подразделении мы часто устраиваем выставки. Сегодняшняя посвящена творчеству и жизни знаменитого Абая. Работники могут прочитать интересные факты о жизни и творчестве писателя, посмотреть его прижизненные фотографии и портреты, вспомнить известные «Слова назидания», которые актуальны и по сей день, – рассказывают организаторы из научного центра УМЗ.

Ну а молодые заводчане пошли еще дальше: они провели видеочеллендж, в рамках которого читали и пели произведения поэта и композитора.

Значимым событием для заводчан стал конкурс к юбилею поэта. Он проводился по трем номинациям: мастерство художественного чтения, исполнение песен Абая, детский рисунок «Мы читаем Абая».

На суд комиссии были представлены 12 работ. Победители уже выбраны, они будут награждены памятными дипломами и поощрены ценными подарками. Остальные участники – грамотами и поощрительными призами.

Алексей Проскуряков