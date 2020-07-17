Языковые волонтёры: помощь без границ

Волонтёрство – это не только сбор гуманитарной помощи и поддержка нуждающихся, но и желание, а главное – возможность делиться своими знаниями без какой-либо материальной выгоды.

С каждым днём в стране, в том числе в Восточном Казахстане, увеличивается количество людей, неравнодушных к чужим проблемам. Одним из таких добровольцев стала студентка ВКГУ им. С. Аманжолова Салтанат Исаханова, обучающаяся по специальности «Научная биология». Увлечённость естественными науками девушка успешно совмещает с огромной любовью к изучению языков и волонтёрству.

– Какими языками владеешь и когда у тебя появился интерес к полиязычию?

– Казахским, русским и английским языками владею свободно. Занимаюсь изучением итальянского, пока на начальном уровне. Еще во время учёбы в школе увидела передачу о Венеции. Меня заинтересовали культура и менталитет итальянцев, в результате появилось желание освоить этот язык. Английским я увлеклась на первом курсе университета, изучаю его для самообразования и общения с иностранными специалистами, а итальянский – для души. Недавно занялась немецким, на мой выбор повлияла распространённость и востребованность этого языка в мире.

– Есть ли действенные способы, помогающие быстрее освоить иностранный язык?

– Поступив в вуз, начала активно посещать различные конференции, семинары, курсы с участием иностранных преподавателей, которые проводились в ВКГУ им. С. Аманжолова, КАСУ, ВКГТУ им. Д. Серикбаева. Это очень помогает создать нужную языковую среду и практиковать английский.

Секретных методик нет. Важно лишь желание человека изучать иностранные языки. Лично я хотела свободно общаться с друзьями из других стран. Считаю, что просто нужно понимать, зачем это надо, наметить для себя чёткие цели. Тогда процесс изучения становится намного интереснее.

Для практики разговорного английского рекомендую посетить дебатный клуб при ВКГТУ им. Д. Серикбаева Freedom. В нем проводятся дебаты на английском языке на всевозможные темы. Посещаю его с начала прошлого года.

Также мне очень помогают социальные сети. Подписываюсь на страницы интересных для меня личностей, группы и время от времени читаю размещённые посты, беру на заметку интересные речевые обороты. Часто провожу время за просмотром видео англоговорящих YouTube-блогеров, так как это развивает навыки аудирования.

– Как ты стала волонтёром?

– В 2018 году я пришла в областную библиотеку им. А. С. Пушкина, где проводились курсы «Английский для начинающих». Спустя год уже сама вела этот курс на добровольной основе. Сейчас уже не веду занятия в библиотеке, но всё также остаюсь активным участником различных мероприятий. В марте нынешнего года за эту работу мне вручили сертификат от Посольства США в Казахстане.

Ещё одним моим достижением в сфере волонтёрства можно назвать приезд в Усть-Каменогорск кадетов из Индии в мае 2019 года. Целую неделю мы проводили для них мероприятия, показывали город и выезжали на природу. В первое время было немного сложно понимать гостей из-за индийского акцента, который существенно отличается от американского. Но это был лишь вопрос практики. Неделя пролетела быстро, и ребята отправились в Алматы, а после – домой. Благодаря такому незабываемому и ценному опыту я обрела хороших друзей, готовых всегда откликнуться и поддержать.

В этом году 7 мая, создав конференцию в Zoom, мы отметили годовщину с момента нашего знакомства, общались, просматривали фотографии. Такие события, произошедшие в моей жизни, в очередной раз доказывают, что дружба на расстоянии возможна.

– Происходили ли какие-то запоминающиеся события в процессе волонтёрской деятельности?

– Да, мне очень хорошо запомнился случай, который произошёл во время общения с кадетами из Индии. В один из майских дней у нас была запланирована поездка на базу отдыха «Простор». Несмотря на то, что это был конец весны, за городом еще лежал снег. В дороге мы остановились, чтобы прогуляться и подышать свежим воздухом. Закончилось всё игрой в снежки. Это было очень забавно, так как, насколько я знаю, если в Индии и выпадает снег, то лишь в некоторых областях и ничтожно мало.

– Что дает волонтёрство? Является ли это определённым эмоциональным и культурным ресурсом для тебя?

– Конечно. Думаю, это меняет каждого человека. Волонтёрство вносит свой вклад в становление и развитие личности, в составление собственной картины мира. Через людей, посредством языка, познаешь иную культуру и духовно обогащаешься.

Занимаясь волонтёрством, обретаешь новых знакомых, друзей, оказываешься в самых разных жизненных ситуациях. В результате всё это открывает перед тобой новые двери и ты получаешь массу возможностей для реализации своего потенциала.

– Будучи студенткой, ты и сама преподаёшь в одной из языковых школ Усть-Каменогорска.

– Я поняла, что преподавание мне по душе и решила заняться этим. Обучаю детей от восьми лет, также ко мне на занятия приходят подростки. Находить с ребятами общий язык просто, ведь все мы заинтересованы в плодотворном изучении иностранного языка, в достижении определённых результатов.

– В каких сферах хотела бы реализовать себя в будущем?

– Хочу продолжить свою работу в языковой школе, помогая людям, которые только начинают свою профессиональную карьеру. Также вижу себя в волонтёрстве, но уже на международном уровне. У меня есть желание помогать людям из разных стран. Возможно, это удастся реализовать совместно с волонтёрскими организациями.

Ещё планирую сдать международный экзамен по немецкому и итальянскому языкам. Отмечу, мне по-прежнему интересно и изучение основной специальности – научной биологии. Уже сейчас я вижу, что оба увлечения – биология и иностранные языки – тесно взаимосвязаны. Надеюсь, что в будущем мне удастся объединить эти профили.

Валерия Максименко