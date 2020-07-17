Языковые волонтёры: помощь без границ

Год волонтера

Волонтёрство – это не только сбор гуманитарной помощи и поддержка нуждающихся, но и желание, а главное – возможность делиться своими знаниями без какой-либо материальной выгоды.Языковые волонтёры: помощь без границ

С каждым днём в стране, в том числе в Восточном Казахстане, увеличивается количество людей, неравнодушных к чужим проблемам. Одним из таких добровольцев стала студентка ВКГУ им. С. Аманжолова Салтанат Исаханова, обучающаяся по специальности «Научная биология». Увлечённость естественными науками девушка успешно совмещает с огромной любовью к изучению языков и волонтёрству.

Какими языками владеешь и когда у тебя появился интерес к полиязычию?

– Казахским, русским и английским языками владею свободно. Занимаюсь изучением итальянского, пока на начальном уровне. Еще во время учёбы в школе увидела передачу о Венеции. Меня заинтересовали культура и менталитет итальянцев, в результате появилось желание освоить этот язык. Английским я увлеклась на первом курсе университета, изучаю его для самообразования и общения с иностранными специалистами, а итальянский – для души. Недавно занялась немецким, на мой выбор повлияла распространённость и востребованность этого языка в мире.

– Есть ли действенные способы, помогающие быстрее освоить иностранный язык?

– Поступив в вуз, начала активно посещать различные конференции, семинары, курсы с участием иностранных преподавателей, которые проводились в ВКГУ им. С. Аманжолова, КАСУ, ВКГТУ им. Д. Серикбаева. Это очень помогает создать нужную языковую среду и практиковать английский.

Секретных методик нет. Важно лишь желание человека изучать иностранные языки. Лично я хотела свободно общаться с друзьями из других стран. Считаю, что просто нужно понимать, зачем это надо, наметить для себя чёткие цели. Тогда процесс изучения становится намного интереснее.Языковые волонтёры: помощь без границ

Для практики разговорного английского рекомендую посетить дебатный клуб при ВКГТУ им. Д. Серикбаева Freedom. В нем проводятся дебаты на английском языке на всевозможные темы. Посещаю его с начала прошлого года.

Также мне очень помогают социальные сети. Подписываюсь на страницы интересных для меня личностей, группы и время от времени читаю размещённые посты, беру на заметку интересные речевые обороты. Часто провожу время за просмотром видео англоговорящих YouTube-блогеров, так как это развивает навыки аудирования.

– Как ты стала волонтёром?

– В 2018 году я пришла в областную библиотеку им. А. С. Пушкина, где проводились курсы «Английский для начинающих». Спустя год уже сама вела этот курс на добровольной основе. Сейчас уже не веду занятия в библиотеке, но всё также остаюсь активным участником различных мероприятий. В марте нынешнего года за эту работу мне вручили сертификат от Посольства США в Казахстане.

Ещё одним моим достижением в сфере волонтёрства можно назвать приезд в Усть-Каменогорск кадетов из Индии в мае 2019 года. Целую неделю мы проводили для них мероприятия, показывали город и выезжали на природу. В первое время было немного сложно понимать гостей из-за индийского акцента, который существенно отличается от американского. Но это был лишь вопрос практики. Неделя пролетела быстро, и ребята отправились в Алматы, а после – домой. Благодаря такому незабываемому и ценному опыту я обрела хороших друзей, готовых всегда откликнуться и поддержать.

В этом году 7 мая, создав конференцию в Zoom, мы отметили годовщину с момента нашего знакомства, общались, просматривали фотографии. Такие события, произошедшие в моей жизни, в очередной раз доказывают, что дружба на расстоянии возможна.

– Происходили ли какие-то запоминающиеся события в процессе волонтёрской деятельности?

– Да, мне очень хорошо запомнился случай, который произошёл во время общения с кадетами из Индии. В один из майских дней у нас была запланирована поездка на базу отдыха «Простор». Несмотря на то, что это был конец весны, за городом еще лежал снег. В дороге мы остановились, чтобы прогуляться и подышать свежим воздухом. Закончилось всё игрой в снежки. Это было очень забавно, так как, насколько я знаю, если в Индии и выпадает снег, то лишь в некоторых областях и ничтожно мало.

– Что дает волонтёрство? Является ли это определённым эмоциональным и культурным ресурсом для тебя?

– Конечно. Думаю, это меняет каждого человека. Волонтёрство вносит свой вклад в становление и развитие личности, в составление собственной картины мира. Через людей, посредством языка, познаешь иную культуру и духовно обогащаешься.

Занимаясь волонтёрством, обретаешь новых знакомых, друзей, оказываешься в самых разных жизненных ситуациях. В результате всё это открывает перед тобой новые двери и ты получаешь массу возможностей для реализации своего потенциала.

– Будучи студенткой, ты и сама преподаёшь в одной из языковых школ Усть-Каменогорска.

– Я поняла, что преподавание мне по душе и решила заняться этим. Обучаю детей от восьми лет, также ко мне на занятия приходят подростки. Находить с ребятами общий язык просто, ведь все мы заинтересованы в плодотворном изучении иностранного языка, в достижении определённых результатов.

– В каких сферах хотела бы реализовать себя в будущем?

– Хочу продолжить свою работу в языковой школе, помогая людям, которые только начинают свою профессиональную карьеру. Также вижу себя в волонтёрстве, но уже на международном уровне. У меня есть желание помогать людям из разных стран. Возможно, это удастся реализовать совместно с волонтёрскими организациями.

Ещё планирую сдать международный экзамен по немецкому и итальянскому языкам. Отмечу, мне по-прежнему интересно и изучение основной специальности – научной биологии. Уже сейчас я вижу, что оба увлечения – биология и иностранные языки – тесно взаимосвязаны. Надеюсь, что в будущем мне удастся объединить эти профили.

Валерия Максименко

 

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