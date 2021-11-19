Язык – окно в новый мир

Знание нескольких языков является одним из необходимых навыков современного успешного человека. С этим трудно не согласиться, ведь полиязычие открывает массу возможностей в трудоустройстве и личностном развитии, помогает наладить межкультурный диалог.

Как легче и быстрее выучить иностранный язык, где в областном центре можно практиковать разговорный английский и какова важность трёхъязычия для современного казахстанского общества? Об этом рассказала молодой учитель английского языка из Усть-Каменогорска Айгерим Тайшыман.

В этом году Айгерим завершила обучение в Восточно-Казахстанском университете имени С. Аманжолова по специальности «Иностранный язык: два иностранных языка». Сейчас она преподаёт английский язык и предмет под названием «Глобальные перспективы и проектная работа» в Назарбаев Интеллектуальной школе химико-биологического направления.

– Расскажите, как Вы начали изучать английский язык.

– Признаться, не любила этот предмет в школе, считала его скучным и бесполезным. Учить язык начала, когда в наш класс пришёл строгий и требовательный учитель Айгуль Сегизбаева. Сначала я старалась только ради оценок, но позже незаметно для себя полюбила этот предмет. За это всегда буду благодарна своему учителю.

Помню, как она объясняла нам сложные темы после уроков, всегда старалась просто поговорить и поддержать нас. Причём всё это делалось безвозмездно. Тогда во мне и проснулось невероятное уважение к труду педагога.

Думаю, любовь учителя к своему предмету оказала своё влияние. Я начала углубленно интересоваться английским языком. Все сложности, исключения из правил в языке Айгуль Сегизбаева называла «чудачествами английского». И я начала относиться к иностранным языкам, как к интересным личностям со своими характерами, привычками и чудачествами. Так, на протяжении уже многих лет английский язык является одним из самых близких моих друзей.

– Планируете изучать другие языки?

– Да, определённо! Я продолжу осваивать корейский, который начала изучать во время обучения на бакалавриате, и немецкий. Корейский мне понравился своей логичностью и структурированностью. Хочу отметить его любопытную схожесть с моим родным языком. Также увлекательно, как культура корейского народа ярко отражается в его языке.

Идея и мотивация изучать немецкий возникли совершенно случайно, после того как в очередной раз услышала шутки про его грубое звучание. Хочу удостовериться сама, а потом доказать остальным, что немецкий гораздо мелодичнее.

Помимо иностранных языков, я бы хотела освоить казахский. Так как училась в школе с русским языком обучения, упустила возможность познать всю глубину и красоту своего родного языка. Начну с чтения классической литературы.

– Можно сказать, что в роли учителя Вы попробовали себя ещё во время учёбы в вузе, когда были волонтёром Американского уголка в Усть-Каменогорске и вели там занятия для студентов и школьников.

– Американский уголок – это по-настоящему особенное место для меня. В 2017 году я зашла с подругой в областную библиотеку имени А. С. Пушкина, чтобы оформить читательский билет и взять пару книг. Когда мы стояли у стойки регистрации, мимо нас прошла группа активистов Американского уголка вместе с профессором Ричардом Бёрком. Услышав речь на английском, тут же пошла за ними.

Дружелюбная и весёлая атмосфера Американского уголка сразу пришлась мне по душе. Кроме того, там можно не только практиковать английский, но и учиться всему, чему только пожелаешь, а ещё обрести новых друзей. Сначала я только пользовалась ресурсами уголка, посещала курсы и участвовала в конкурсах. Затем сама стала волонтёром, а позже и координатором. Вела занятия в IELTS preparation сlub, Movie Сlub, Discussion Сlub, курс по блогерству на казахском языке и т. д.

Этот клуб является хорошей платформой для развития. На занятиях помогают преодолеть страх публичных выступлений, учат непринуждённому общению, а ещё создавать собственные комиксы. Это всё не пустые слова, я сама буквально выросла в стенах Американского уголка, была участником проектов и организатором.

– Сложно ли молодому учителю работать со школьниками?

– Да. Сейчас я всё ещё нахожусь в процессе формирования своего собственного стиля преподавания, и поэтому не до конца изучила всю систему работы. Но в то же время получаю неимоверную поддержку от своих коллег, которые каждый день учат меня чему-то новому, делятся своими опытом и знаниями.

Более того, осознаю значительные плюсы того, что являюсь молодым и новым учителем. Мне легко понять интересы и поведение своих учеников, старшеклассников, так как я сама недавно была в том же возрасте и ещё помню все сложности и противоречия того периода. Мы с учениками – люди одного поколения, которые слушают одну и ту же музыку, читают одни и те же книги. Я максимально стараюсь использовать это преимущество при общении с ними, составлении планов и подборе материала.

Очень рада, что стала частью коллектива Назарбаев школы, так как это школьное сообщество состоит из высокомотивированных и нацеленных на постоянное саморазвитие личностей.

– В школах все изучают английский язык, однако овладеть им получается далеко не у каждого. Как думаете, почему так происходит?

– Это абсолютно нормально. Как учитель, хочу, чтобы все дети смогли овладеть иностранным языком в совершенстве, но нужно понимать и принимать тот факт, что это нереально.

Факторов может быть множество, начиная с недостатка внутренней мотивации и подбором неудачных методов, заканчивая несистематичностью обучения. Однако необучаемых детей не бывает! К каждому ученику можно найти свой индивидуальный подход.

Нельзя забрасывать учёбу со словами «не моё» или «у меня нет таланта». Ведь успех – это один процент таланта и 99 процентов труда.

– Как думаете, насколько для современного казахстанского общества важно и нужно трёхъязычие?

– Трёхъязычие необходимо для сохранения и сосуществования разных языков в нашей многокультурной стране. Это также позволит повысить конкурентоспособность на мировом рынке.

Где-то слышала про следующий концепт. Представьте себе тёмную комнату без окон и дверей. Изучение языка – это способ пробить одно окно. Чем больше языков вы знаете, тем больше окон в вашей комнате – тем шире картина мира, которую вы видите. В век глобализации казахстанцам необходимо сохранять эти самые окна и открывать новые.

– Дайте совет тем, кто хочет выучить язык, но у кого это не получается.

– Если языковая база уже есть и нужно повысить уровень, попробуйте говорить с самим собой. Пока моете посуду, ждёте маршрутку, раскладываете вещи, разыгрывайте в голове разные сценарии. Например, представьте, что вы путешествуете. Продумывайте диалоги со случайными прохожими, гидом, продавцами. «Надо бы попросить у него скидку… Как будет скидка на английском?». Загляните в переводчик, найдите слово и продолжайте диалог по сценарию. Это поможет понять, в каких темах есть пробелы и обогатить словарный запас. А ещё это первый шаг, чтобы начать думать на иностранном языке.

Shadowing – техника, по которой я начала неосознанно заниматься ещё до того, как узнала о ней. Я была большой поклонницей британских сериалов и любила смотреть их на языке оригинала. Особо понравившиеся сцены просматривала по несколько раз, в итоге могла повторить фразы и целые монологи героев слово в слово. Попробуйте так же с любимыми фильмами и песнями. Вы не только сможете запомнить слова и выражения, но и перенять интонацию и произношение носителей.

Всё это, конечно, я использовала на фоне выполнения грамматических упражнений, чтения книг и т. д. Если вы интенсивно работаете над улучшением своего английского в школе или на курсах, то почему бы не дать себе возможность проводить дополнительную практику языка налегке и через развлекательный контент.

– Какие цели Вы, как педагог, ставите перед собой?

– Хочу стать тем самым учителем, который способен привить любовь к своему предмету. Хочется вызывать вдохновение и мотивацию у своих учеников, показать им, как удивителен и многогранен мир лингвистики.

Гульжан Естаева

Фото из архива Айгерим Тайшыман