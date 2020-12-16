Язык – фундамент государственности 

Важность языка в становлении и дальнейшем процветании абсолютно любой страны сложно переоценить. Ведь это не просто средство общения и взаимопонимания, но и неотъемлемый атрибут независимости, хранящий в себе культуру народа, его историю и духовные ценности.

«Язык народа – сокровище, которое сохраняет, передаёт из поколения в поколение эпохи, пережитые этим народом, его мировоззрение, кругозор, мечты, радости и чаяния, словом, все волнующие его душу моменты», говорил писатель, учёный, основоположник драмы и романа на казахском языке Жусипбек Аймауытов. Спустя годы эти слова не потеряли свою остроту. Они по-прежнему отражают вечную истину.

ВЫСОКИЙ СТАТУС

22 сентября 1989 года был принят Закон «О языках в Казахской ССР», согласно которому казахскому языку придан статус государственного, а русскому – языка межнационального общения.

В статье 7 действующей ныне Конституции РК также сказано, что в Республике Казахстан государственным является казахский язык. При этом в государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально употребляется русский язык. Как гласит Основной закон страны, государство заботится о создании условий для изучения и развития языков народа Казахстана.

Вместе с тем общественные отношения, возникающие в связи с употреблением языков в деятельности государственных, негосударственных организаций и органов местного самоуправления регулирует Закон «О языках в Республике Казахстан», принятый 11 июля 1997 года.

Согласно ему, государственный язык – язык государственного управления, законодательства, судопроизводства и делопроизводства, действующий во всех сферах общественных отношений на всей территории государства. И долгом каждого гражданина республики является овладение государственным языком, являющимся важнейшим фактором консолидации народа Казахстана.

Особенным событием в жизни страны стало учреждение Дня языков народа Казахстана в 1998 году. Отмечался он в третье воскресенье сентября, с 2018 года этот праздник отмечается 5 сентября.

Следующим важным шагом в сфере языковой политики стало принятие Государственной программы функционирования и развития языков на 2001–2010 годы. Тогда стратегия развития языков народа Казахстана определяла три основные цели: расширение и укрепление социально-коммуникативных функций государственного языка, сохранение общекультурных функций русского языка, развитие языков этнических групп и внедрение английского языка в деловое общение.

Затем была принята государственная программа, рассчитанная на 2011–2020 годы. Как известно, её логическим продолжением стала Государственная программа по реализации языковой политики в РК на 2020–2025 годы.

В результате реализации этой программы, предполагается, что в 2025 году доля населения, владеющего государственным языком, достигнет 95 процентов, доля казахо—

язычного контента в государственных средствах массовой информации – 79 процентов, а доля населения, владеющего тремя языками, – 31 процента.

ДЕЛО НЕ ОДНОГО ДНЯ

За последние годы в сфере языковой политики произошли большие новшества, равно как и в системе образования. Особый упор был сделан на развитие трёхъязычия.

К концу 2015 года Министерство образования и науки Республики Казахстан в рамках реализации проекта о переходе на трёхъязычие разработало «Дорожную карту развития трёхъязычного образования на 2015–2020 годы», нацеленную на постепенное внедрение трёхъязычного обучения на всех уровнях образования в республике.

Планомерно государство идёт к этой цели. В 2019 году в 153 казахстанских школах было внедрено трёхъязычие. Уже к концу 2019–2020 учебного года количество таких школ достигло 758. В целом переход осуществляется по мере готовности преподавателей и образовательных программ.

Кроме того, важнейшим поворотным моментом для казахстанцев стало решение о переводе казахского алфавита на латинскую графику. Работа в этом направлении продолжается. Ведь вопрос требует детальной проработки всех нюансов.

Напомним, казахский алфавит на основе латинской графики утверждён Указом Президента Республики Казахстан от 26 октября 2017 года № 569. В результате общественных обсуждений были внесены изменения и Указом от 19 февраля 2018 года № 637 утверждена версия алфавита в новой редакции. На данный момент новый алфавит совершенствуется.

– Не стоит забывать, что создание нового алфавита – это непростой вопрос. Разработку новой графики невозможно завершить за один день и даже за один год. Поспешность в этом деле может нанести ущерб всей нашей культуре и исторической идентичности. Проблема заключается не в переходе с кириллицы на латиницу, а в том, что осуществляется масштабная реформа казахского языка. Надо учитывать и финансовую сторону вопроса. Работа по внедрению латинского алфавита должна осуществляться постепенно. Можно сказать, что данная графика рассчитана на подрастающее поколение, и именно оно должно в полной мере воспользоваться её преимуществами. Поэтому этот процесс нужно проводить планомерно, постепенно, – сказал Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания по переводу алфавита казахского языка на латинскую графику.

КАК ДЕЛА НА ВОСТОКЕ?

Большая работа по реализации государственной языковой политики ведётся и в Восточно-Казахстанской области. Её осуществлением занимается Управление по развитию языков ВКО. Основные направления деятельности областного управления – вопросы ономастики и терминологии, а также развитие государственного и других языков.

– В Восточном Казахстане сформирована полноценная система бесплатного обучения взрослого населения государственному языку, – отметила руководитель Управления по развитию языков ВКО Роза Толемысова. – В регионе действуют 12 центров обучения языкам, где жителям области на безвозмездной основе помогут освоить казахский язык. Кроме того, на их базе представители взрослого населения могут пройти курсы по изучению английского языка.

Стоит отметить, только за прошлый учебный год в центрах обучения языкам региона государственный язык освоили около четырёх тысяч граждан.

Значимую роль играет Восточно-Казахстанский лингвистический центр. Миссия центра заключается в развитии лингвистического капитала взрослого населения области через применение инновационных технологий в обучении языку. По информации на

1 октября текущего года с начала обучения на курсы казахского языка в центре записался 471 человек, а английского – 378.

Также в области функционирует Школа возрождения культуры и языков народов Восточного Казахстана. Учреждение занимается организацией различных курсов с целью охвата граждан бесплатным обучением государственному, английскому, русскому и этническим языкам.

В прошлом году курсы государственного языка здесь прошли 1353 слушателя в составе 76 групп, английского – 190, этнических языков – 349 слушателей.

В сфере ономастики тоже сделано немало. Напомним, за последние пять лет в регионе изменены названия 513 улиц, 23 населённых пунктов и 49 объектов.

ТОНКОСТИ ПЕРЕВОДА

Проблемы терминологии тоже являются важной составляющей языковой политики. Недавно Управлением по развитию языков ВКО в онлайн-режиме проведён семинар-совещание на тему «Использование утверждённых терминов при ведении делопроизводства».

В семинаре участвовали специалисты аппарата акима ВКО, городов и районов, занимающиеся переводческим делом, руководители и специалисты отделов внутренней политики, культуры и развития языков городов и районов, переводчики частных организаций и представители средств массовой информации.

– Обеспечить полноценную деятельность казахского языка как государственного можно лишь используя его во всех сферах общественной жизни, в том числе и при ведении делопроизводства, – считает руководитель отдела по развитию языков и координационной работы Управления по развитию языков ВКО Сауле Калигазина.

В ходе семинара научный сотрудник управления терминологии и ономастики Национального научно-практического центра «Тіл-Қазына» имени Шайсултана Шаяхметова

Айгерим Кожахмет разъяснила участниками пути использования терминов, утверждённых Республиканской терминологической комиссией при Правительстве РК с помощью сайта termincom.kz.

С докладом на тему «Процесс ведения делопроизводства на государственном языке и использование утверждённых терминов» выступила специалист по переводу аппарата акима Восточно-Казахстанской области Айжан Жакибаева.

– На сегодняшний день ведение делопроизводства на государственном языке имеет особое социальное значение, – подчеркнула Айжан Жакибаева. – Важно понимать, что пока все официальные документы не будут написаны в первую очередь на казахском языке, нельзя расширить сферу его применения.

Кроме того, по её словам, необходимо уделять внимание качеству текстов, точности перевода и стилистическим особенностям казахского языка.

В завершение участники мероприятия внесли свои предложения по вопросам последовательного и качественного использования терминов, утверждённых Республиканской терминологической комиссией.

Гульжан Естаева

Фото Управления по развитию языков ВКО

По заказу Управления

по развитию языков ВКО