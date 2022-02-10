Язык до Гонконга доведёт

Выпускник из Семея Данил Томилов, не сдав ещё выпускные экзамены, уже стал студентом Университета Линнань в Гонконге. Юноша будет изучать общественно-политические науки и языки. Сейчас Данил владеет четырьмя языками, и, безусловно, это поможет ему в дальнейшей карьере дипломата или международного экономиста.

Сегодня Данил Томилов – один из лучших учеников НИШ физико-математического направления Семея. Свой путь к Олимпу науки и знаний он начал ещё в детском саду. Дело в том, что родители, занимавшиеся в те годы предпринимательской деятельностью, отдали сына в группу детского сада с казахским языком обучения. Русский мальчик быстро адаптировался и… заговорил по-казахски. Чтобы укрепить знание языка, он поступил в казахский класс в НИШ, которая тогда набирала в Семее и учащихся начальных классов. Вот так казахский язык стал для Данилы Томилова вторым родным, на котором он прекрасно общается со своими учителями и одноклассниками. Впрочем, как и на английском, который он изучал в стенах родной школы с первого класса, впоследствии успешно сдав языковой экзамен и получив сертификат.

Но и этого молодому полиглоту показалось мало. И когда в 8-м классе им предложили на выбор изучение второго иностранного языка, Данил выбрал китайский, хотя тяготел больше к японской культуре. Но, поразмыслив, понял, что для его карьеры в будущем, скорее всего, больше пригодится именно китайский язык.

– Занятия в школе забирают практически всё время, поэтому на изучение китайского языка я с 8-го по 10-й класс уделял мало времени. Но всё изменилось, когда мы внезапно ушли на продолжительный карантин. У меня появилось свободное время, которое можно было посвятить изучению языка. Я уговорил родителей, что сам найду себе репетитора, который поможет мне наверстать упущенное, – рассказал Данил.

Его наставницей в онлайн-курсе китайского языка стала Айгерим Кабдыгаликызы, уроженка Семея, которая, окончив Университет Чанань, уже десять лет живёт и работает в городе Сиянь в провинции Шанси Китайской Народной Республики. Они всего за семь месяцев заново прошли весь трёхгодичный курс китайского, который Данил изучал на факультативных занятиях в школе, а сейчас уже продвинулись далеко вперёд.

Своими знаниями Данил с удовольствием делится с другими ребятами. Как один из волонтёров, он работал с ОФ «Центр семьи», реализуя проекты по озеленению города и школы, сбору школьных принадлежностей во время ежегодных акций «Дорога в школу». А потом общественная организация предложила стать наставниками и репетиторами воспитанников детского дома и детей из многодетных и малообеспеченных семей. Данил с готовностью согласился, став учителем английского языка для учащихся начальной школы.

– Наши ребята в онлайн-режиме во время пандемии регулярно проводили с воспитанниками детского дома занятия по русскому, казахскому и английскому языкам, математике. Я увидел, что у многих есть определённые пробелы в изучении программы, потому была поставлена задача помочь ребятам восполнить эти пробелы, повторяя пройденный материал в игровой форме. Вот тогда я по достоинству оценил тяжкий труд педагога, понял, что они учатся вместе с нами, как много времени и сил уходит на поиск дополнительной информации и разработки уроков, а ещё понял, как важна этика поведения учителя с учениками. Но мне это очень нравилось. Даже при выборе факультета в Университете Линнань одним из трёх факультетов указал специальность учителя английского языка и лингвистики. Но в итоге грант получил на обучение на факультете общественно-политических наук, что тоже очень мне нравится, – откровенно признался Данил.

Сегодня, входя в состав лидерского совета школы, он активно занимается общественной деятельностью. На его плечах работа 18 кружков и секций. Именно Данил координирует их деятельность, помогая донести идеи и проекты учащихся до администрации школы. Надо сказать, что дело это весьма хлопотное и требующее недюжинных знаний и способностей, ведь в школе кружки по самым разным направлениям – творческие, хореографические, научные, волонтёрские, социальные… И чтобы вникнуть в суть проектов каждого из них, нужно разбираться во многих областях знаний.

Помимо этого, сегодня Данил Томилов является генеральным секретарём NISSMUN 2020-2021, волонтёром NVS с 34 часами общей волонтёрской деятельности, волонтёром в летней школе. И это далеко не весь список его общественной деятельности. Никто не сомневается, что, учась в Университете Линнань, Данил проявит себя таким же активным и деятельным студентом.

К занятиям в Университете Линнань в Гонконге он приступит уже осенью нынешнего года. А пока ему предстоит успешно сдать ЕНТ и получить аттестат зрелости.

Софья Соболевская

Фото из архива Данила Томилова