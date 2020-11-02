Явилась без приглашения 

В Семее спасатели отловили змею на территории жилого дома. Незваная гостья пожаловала во двор на улице Джангельдинова 27 октября в полдень.

– Хозяева, обнаружив рептилию, сразу же обратились к спасателям, – прокомментировали ситуацию в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области. – Прибыв на место, с помощью специально изготовленной петли змею поймали и в безлюдном месте на острове Полковничий выпустили в природную среду. Никто из людей и животных не пострадал.

Специалисты напоминают жителям области – в случае обнаружения змеи не нужно провоцировать пресмыкающееся. Отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно вызовите спасателей. До приезда сотрудников ЧС желательно держать рептилию в поле зрения, при этом не делать резких движений и медленно отступать назад, ни в коем случае не поворачиваясь к ней спиной.

Татьяна Кравченко

Семей