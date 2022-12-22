В Восточно-Казахстанской областной библиотеке прошла презентация книги «Өң мен түс» («Явь и сон») известной поэтессы Гүлманат Әуелқанқызы.

Гүлманат Әуелқанқызы – выпускница Казахского государственного женского педагогического университета (ныне КазНацЖенПУ), призёр международных и республиканских поэтических чтений. В настоящее время является руководителем школы акынов Тарбагатайского районного отдела образования Восточно-Казахстанской области.

Стихи поэтессы вошли в сборники «Жас толқын», «Қоштасқым келмейді», «Алатау жырлайды», «Сезім тамшылары» и антологию «Қазақ поэзиясы». Также помимо издания «Өң мен түс» под авторством Гүлманат Әуелқанқызы в свет вышла книга «Жүз өлең».

Презентация новой книги была организована в рамках проекта «Әдеби-HAB» областной библиотеки им. А. С. Пушкина. На встрече поэтесса представила своё творчество и в ходе непринуждённой беседы ответила на вопросы собравшихся. Особое настроение мероприятию придало музыкальное и поэтическое сопровождение. Звучало много песен, стихов и монологов из произведений автора.

– Новое издание будет интересно для широкого круга читателей, – добавили библиотекари. – Полагаем, что встречи с известными гражданами нашей страны – это духовный импульс для молодёжи, вектор в будущее!

Ания Есмухамет

Фото ВКО библиотеки им. А. С. Пушкина