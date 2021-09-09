Вести из районов

Ярмарка в столице

09.09.2021
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Сельхозтоваропроизводители Глубоковского района приняли участие в традиционной региональной ярмарке, проходившей в Нур-Султане.

Фермеры Восточного Казахстана выставили на продажу продукцию по ценам ниже рыночных. Агроформирования привезли астанчанам качественную продукцию животноводства, растениеводства, пчеловодства.

– Индивидуальные предприниматели и крестьянские хозяйства Глубоковского района смогли реализовать на столичной ярмарке шесть тонн мёда и тонну гречки. Это продукция крестьянских хозяйств «Пчельник» и «Нектары Алтая», ИП «Касьянов» и ТОО «ШиХ», – сообщили в районном акимате.

Бахыт Сарсембаева

Фото предоставлено акиматом Глубоковского района

Глубоковский район

09.09.2021
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