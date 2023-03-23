Ярмарка к празднику

Около трёх тонн сельскохозяйственной продукции реализовали на ярмарке фермеры и личные подсобные хозяйства района Алтай.

Сельскохозяйственные ярмарки выходного дня прошли в городах Алтай, Серебрянск и посёлке Новая Бухтарма.

На них была представлена продукция местных товаропроизводителей. Представители крестьянских, фермерских и личных хозяйств предлагали жителям района продукты питания и местные деликатесы по доступным ценам. В ассортимент реализованной продукции входили говядина, конина, масло подсолнечное, мёд, рыба свежая, копчёная и другие наименования.

Всего на ярмарке продали свыше 2,7 тонны сельскохозяйственной продукции на сумму 5,6 млн тенге.

Ерик Абитов

район Алтай