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Ярмарка к празднику
Около трёх тонн сельскохозяйственной продукции реализовали на ярмарке фермеры и личные подсобные хозяйства района Алтай.
Сельскохозяйственные ярмарки выходного дня прошли в городах Алтай, Серебрянск и посёлке Новая Бухтарма.
На них была представлена продукция местных товаропроизводителей. Представители крестьянских, фермерских и личных хозяйств предлагали жителям района продукты питания и местные деликатесы по доступным ценам. В ассортимент реализованной продукции входили говядина, конина, масло подсолнечное, мёд, рыба свежая, копчёная и другие наименования.
Всего на ярмарке продали свыше 2,7 тонны сельскохозяйственной продукции на сумму 5,6 млн тенге.
Ерик Абитов
район Алтай