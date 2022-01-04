Ярко, стильно и красиво 

Вот-вот упорхнёт журавль, растает в ладонях снежинка, и цветы наполнят своим ароматом квартиру… Таким поэтическим вдохновением можно зарядиться, глядя на уникальные творения Светланы Соколовой. Мастерица из Усть-Каменогорска создаёт стильные броши и другие украшения из бисера.

Светлана пробовала себя в разных профессиях – была воспитателем в детском саду, работала в коммерческих структурах и преподавала русский язык и литературу. Всё же её любимым занятием остаётся рукоделие. Ещё в детстве она научилась шить и вязать, позднее – делать аксессуары из бисера.

Рукодельница рассказала о тонкостях творческого процесса, поиске новых идей и создании оригинальных новогодних подарков.

– Раньше мамы и бабушки обязательно учили девочек шить, вязать, вышивать. В нашей семье было именно так. И я, и моя старшая сестра осваивали такое мастерство. Наша бабушка великолепно управлялась с иголкой, владела разными видами вышивки – крестом, гладью, мережкой. Сама составляла узоры и создавала прекрасные вещи для своей семьи – скатерти, рушники, салфетки, наподушники. Мама тоже умеет вязать спицами и крючком, но сейчас ей больше нравится вышивать крестом картины.

Когда училась в школе, немного вязала спицами и крючком, но была проблема с пряжей – её трудно было купить. Поэтому распускали и вязали из того, что уже было вязано-перевязано. Потом был период, когда на рукоделие не хватало времени – замужество, семья, ребёнок, проблемы с работой. Вернулась к вязанию, можно сказать, случайно – подруга открыла небольшой отдел в магазине и привезла на продажу пряжу из Турции. И я вновь окунулась с головой в любимое дело. Сначала вязала для себя, для родных, потом появились клиенты. Так хобби переросло в работу. С одной клиенткой мы сотрудничали очень длительное время, вязали тёплые и летние вещи, пальто и сарафаны, пуловеры и топы, юбки различных фасонов.

– Продолжаете ли вязать сейчас?

– Сейчас почти не вяжу. Потребности в вязаных вещах стало намного меньше. Людям проще купить кофту в магазине, чем заказать эксклюзивную вещь. Разумеется, так дешевле. Если сложить цену пряжи и стоимость работы мастера, получается намного дороже, и, конечно, людям невыгодно.

Иногда бывает непреодолимое желание связать нечто особенное. Такой случай мне представился, когда с будущей снохой мы обсуждали свадебное платье. Она сказала, что хочет вязаное и даже показала несколько моделей из интернета. Так появилось свадебное платье «Хвост павлина», как оно называлось у мастера, который представил его в интернете. Конечно, мы внесли в модель свои коррективы.

– Теперь Вас увлекло создание брошей из бисера. Как это произошло?

– Захотелось попробовать себя в другом виде рукоделия. Решила использовать своё умение вязания крючком и присоединить к этому бисер. Так появились жгуты из бисера. В этом виде творчества большой простор для фантазии – одноцветные жгуты-лариаты, жгуты с рисунком, с разным размером бисера позволяют создавать сумочки, чехлы для очков, ёлочные украшения, браслеты, серьги и многое другое. Вяжут с бисером не только жгуты, но и одежду – кофты, топы, платья.

А ещё броши. Долгое время просто смотрела на творчество других мастеров, и мне казалось, что это сложно, и я с этим не справлюсь. Однако человек так устроен, если идея пришла в голову, она обязательно трансформируется в дело, просто нужно какое-то время.

Почему броши? Это же широкое поле для творчества! Воплотить можно любую идею. Вокруг столько всего интересного – флора и фауна, транспорт, различные сферы жизнедеятельности человека, профессии, праздники, а сколько волшебного можно создать, опираясь только на свою фантазию или образы сказочных героев. И я решилась!

Моей первой брошью стала красивая птица – сова. Думала, если справлюсь, то пойду дальше, если нет – просто буду любоваться работами других мастеров. Не знала, с чего начинать, на чём шить, что использовать, как лучше расположить детали. Нашла эскиз совы. Что-то дорисовала, что-то убрала, долго подбирала размер.

Столкнулась с трудностями – в нашем городе скудный ассортимент, трудно найти необходимые материалы. В итоге сделала сову на одном дыхании. Итог работы привёл меня в восторг. Захотелось показать её всем. Брошь сразу купили. Так и начался мой путь в мир брошей!

– Сколько времени обычно тратите на изготовление одного изделия?

– Порой одна работа занимает один-два дня, а другая – неделю или больше. Таков творческий процесс!

– Есть ли у Вас любимые работы?

– Есть те, что принесли мне внутреннее удовлетворение. Также есть изделия, глядя на которые, понимаешь, что надо совершенствоваться! Современные информационные технологии открыли доступ к дистанционному обучению у опытных мастеров, и многие охотно делятся своими секретами.

Покупаю мастер-классы, чтобы почерпнуть новые знания и использовать их в своих работах, так и совершенствую навыки. Очень люблю различные марафоны в Instagram. Участвую по мере возможности, дважды получала призы.

– У многих писателей есть страх белого листа, когда они не знают с чего начать. Знакомо ли Вам такое?

– Иногда наступает время тишины, творческого выгорания. Но я этого не боюсь, знаю, что долго не смогу сидеть без дела, обязательно начну искать себе новое занятие.

Есть такое понятие, как насмотренность, его используют многие мастера. Нужно просто окунуться в мир искусства, моды, кутюрной вышивки, даже просто посмотреть картины, «полистать» интернет, отдохнуть на природе и вдохновение обязательно вернётся, так устроен человек.

Хорошими помощниками в поиске вдохновения являются Instagram и Pinterest. Иногда достаточно увидеть векторный рисунок и возникает желание создать такую брошь. И вот ты уже в процессе!

– Что важно в рукоделии?

– В первую очередь, внешний вид изделия, потому что детали разглядывают уже потом. Всё должно быть аккуратно, эстетично, каждая деталь должна быть на своём месте, а ведь не все мастера обладают дипломами по дизайну, потому нужно постоянно совершенствоваться.

– Близится долгожданный Новый год. Что чаще заказывают в подарок?

– Новый год – это тематический праздник, и, соответственно, подарки подбирают тематические. Как правило, это броши-снежинки, снеговики, снегири, сет брошек шапочка с варежкой, сапожки с подарком, ёлочные украшения или броши – символы года.

В преддверии всеми любимого праздника хотелось поздравить восточноказахстанцев и пожелать здоровья, удачи в любых начинаниях. Не бойтесь увлечься творчеством, учитесь всему новому и интересному!

Гульжан Естаева

Фото из личного архива Светланы Соколовой