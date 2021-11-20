Яркий след Даулета Серикбаева

Память и уважение к истории остаётся традиционным приоритетом патриотизма Восточно-Казахстанского технического университета имени Даулета Серикбаева.

Исполняется 100 лет со дня рождения первого ректора вуза, чьё имя вот уже много лет носит ВКТУ.

Масштабность личности Даулета Серикбаева безгранична. Ему по праву принадлежит заслуга успешной организации высшего технического образования в Восточном Казахстане, создания технического вуза, который занял достойное место в одном ряду с самыми престижными высшими учебными заведениями страны.

Даулет Миркасимович родился 19 ноября 1921 года в селе Джаланаш Кегенского района Алма-Атинской области. В 1939 году, после окончания сельской школы, он поступил учиться в Казахский педагогический институт в Алма-Ате (ныне Алматы).

Однако его учёба была прервана в 1940 году, когда он добровольцем вступил в ряды Красной Армии. Он прошёл Великую Отечественную войну от начала до конца механиком-водителем танка. Был неоднократно ранен, но после лечения вновь возвращался в строй. День Победы встретил курсантом ВТУ имени Фрунзе в городе Горьком.

По окончании Великой Отечественной войны в звании лейтенанта находился в составе Забайкальского фронта в Маньчжурии. За проявленные в боях мужество и героизм награждён орденом Красной Звезды, двумя медалями «За боевые заслуги», медалями «За победу над Германией» и «За победу над Японией». Прослужил в Советской армии до апреля 1947 года.

После увольнения в запас Даулет Серикбаев поступил на мехфак Казахского государственного сельскохозяйственного института в Алма-Ате, который окончил в 1952 году. Ему была присвоена квалификация «инженер-механик». Затем стал аспирантом при кафедре эксплуатации машин. С 1955 по 1958 год являлся ассистентом, старшим преподавателем КазСХИ.

Важной вехой своей жизни Даулет Миркасимович считал назначение его ректором организованного в 1958 году Усть-Каменогорского строительно-дорожного института. Вуз готовил для страны специалистов по таким направлениям, как промышленное и гражданское строительство, производство бетонных и железобетонных изделий и конструкций, строительно-дорожные машины и оборудование, автомобильные дороги и эксплуатация автомобильного транспорта.

Даулет Миркасимович сумел собрать вокруг себя когорту единомышленников и настоящих друзей: К. Д. Дамитова, Т. Ю. Насырбаева, С. А. Петрова, А. С. Шейнессона, всего около десяти человек, первых преподавателей, давших многим восточноказахстанцам путёвку в жизнь.

Из воспоминаний соратников Даулета Серикбаева, начинать ректору СДИ пришлось с нуля. Была необходима неимоверная сила воли и организаторский талант, чтобы запустить весь комплекс учебно-лабораторных занятий и науки, решать одновременно вопросы материально-технического снабжения, налаживать хозяйство. И старт был достаточно сильным, чтобы эстафета ректорства имела в дальнейшем хороший темп и логическую преемственность.

– Строительно-дорожному институту повезло, что в первые годы становления во главе его оказалась такая мощная, энергичная, творческая, новаторская личность, как Даулет Миркасимович, – вспоминал доктор философских наук, профессор Евгений Григорьев. – Ему удавалось для института приобретать в Москве современное и дорогостоящее оборудование, организовать изыскательные работы по привязке к местности главного корпуса с библиотекой, актовым и спортивными залами, общежития на 500 мест, комплекса студгородка, обеспечивать их срочное проектирование.

– Он думал о настоящем и будущем института и делал всё возможное для его роста, – делился несколько лет назад своими воспоминаниями профессор, член-корреспондент АН ВШ РК Серик Кусябгалиев. – Живой интерес к судьбе нашего института сохранился у Даулета Миркасимовича до конца жизни. Занимая высокие должности, он имел достаточно возможностей решать многие наши проблемы. Основы того, что мы сегодня имеем, были заложены и укреплены нашим первым ректором. Во многом благодаря его авторитету в начале 60-х годов прошлого века институту было выделено 60 гектаров земли под строительство корпусов, общежитий, домов для преподавателей. Сегодня это целый студенческий городок.

Думая о будущем института, ректор СДИ уже тогда добился от городских властей выделения только что построенного многоквартирного дома для института. Первое время многие квартиры пустовали, не хватало преподавателей. И тогда Даулет Миркасимович дал распоряжение заселить в эти квартиры студентов.

Первый ректор вуза заложил основы студенческого самоуправления, требовал, чтобы студенты следили за порядком в общежитии, учебном корпусе, поощрял их активность как в институтских, так и в общегородских мероприятиях. Однажды комсомольская организация УК СДИ выступила с инициативой – высадить деревья вдоль трассы Усть-Каменогорск – Георгиевка.

– Даулет Миркасимович постоянно держал в поле своего внимания эту работу, интересовался её ходом, – рассказывал Серик Кусябгалиев. – В течение долгого времени по субботам и воскресеньям студенты и педагоги выезжали на субботники. Позже, когда Даулет Серикбаев уже переехал в Алма-Ату, работая в министерстве, он радостно встречал своих бывших коллег, интересовался их делами и, конечно, судьбой высаженных деревьев.

Увеличению контингента студентов способствовало открытие в 1959 году заочного факультета на базе Усть-Каменогорского консультативного пункта Всесоюзного заочного инженерно-строительного института и организация строительного и автомеханического факультетов. В 1962 году начал работу общетехнический факультет в Зыряновске (ныне Алтай) и филиал вечернего отделения в Алма-Ате. В 1961 году была проведена первая научно-техническая конференция профессорско-преподавательского и студенческого состава УК СДИ.

В годы становления вуза были заложены основы многих традиций, которыми университет гордится сегодня. Под руководством Даулета Серикбаева в институте была налажена учебно-воспитательная и научная работа, в качестве преподавателей привлечены высококвалифицированные специалисты, расширялась и укреплялась материально-техническая база института.

Все, кто работал под началом Даулета Миркасимовича, отмечали его решительность, требовательность и в то же время справедливость, энергичность и новаторский подход в научной и организационной деятельности.

Д. М. Серикбаевым и его сподвижниками был заложен прочный и надёжный фундамент, позволивший институту в последующем сохранить статус одного из лучших технических вузов не только Казахстана, но и Советского Союза.

За заслуги в области высшего образования СССР Даулет Серикбаев в 1961 году Президиумом Верховного Совета СССР был награждён орденом «Знак Почёта».

Его карьерный рост на ниве просвещения продолжился в республиканском масштабе. Эстафету ректорства принял Анатолий Сидоров.

С июня 1962 по май 1965-го Д. М. Серикбаев работал начальником управления вузов Министерства высшего и среднего специального образования Казахской ССР.

31 мая 1965 года Постановлением Совета Министров КазССР он был назначен заместителем министра высшего и среднего специального образования Казахской ССР, работал членом коллегии Комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров Казахской ССР.

Даулет Серикбаев являлся автором ряда научных трудов, учебников и учебно-методических рекомендаций.

15 января 1972 года Даулета Миркасимовича Серикбаева не стало. Постановлением Правительства РК от 3 ноября 1997 года Восточно-Казахстанскому техническому университету было присвоено имя Д. Серикбаева, а 30 августа 2000 года улица Луговая, на которой расположены учебные корпуса и общежития вуза, была переименована в улицу имени Серикбаева. Так была увековечена память о первом ректоре УК СДИ.

– Благодаря крепкому фундаменту, заложенному Даулетом Серикбаевым, – отмечает ректор Восточно-Казахстанского технического университета Жасулан Шаймарданов, – ВКТУ сегодня является казахстанской моделью инновационного вуза, а самое главное – обладает ценными традициями, имеет хорошее настоящее и твёрдую перспективу будущего.

Бахыт Сарсембаева

Фото из открытых источников