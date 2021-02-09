Яркий мир Достоевского

Принято считать, что в произведениях Фёдора Достоевского есть все оттенки серого. Всё мрачно и сурово. Развеять этот миф предложили семейчанам на интерактивной выставке «Достоевские раскраски», отрывшейся в литературно-мемориальном музее Достоевского в Семее.

Выставка посвящена 200-летию со дня рождения писателя и 50-летнему юбилею единственного в Казахстане музея Достоевского. В Семей экспозиция приехала из Санкт-Петербурга, задержавшись на пару месяцев в Нур-Султане. Её авторами стали талантливые петербургские художники Ника Велегжанинова и Игорь Князев, уже в течение нескольких лет тесно сотрудничающие с Мемориальным музеем Ф.М. Достоевского.

По сути, они создали целую серию шаржей и комиксов, которые иллюстрируют жизнь и творчество писателя, а также по-новому раскрывают мир его литературных персонажей из таких произведений, как «Преступление и наказание», «Идиот», «Игрок» и «Братья Карамазовы».

– Творчество этих художников за последние годы стало своего рода визитной карточкой музея. Их Достоевский узнаваем во многих странах мира. И сейчас собрание этих рисунков, шаржей и комиксов было соединено в единую выставку, посвящённую двум значимым датам – 200-летию со дня рождения и 140-летию с момента смерти писателя, – рассказывает заведующая экспозиционно-выставочным отделом музея Ф.М. Достоевского в Семее Владимира Соловьёва.

Главной задачей интерактивной выставки стала популяризация творчества писателя. И предложено это сделать через собственное творчество. На двенадцати огромных планшетах представлены различные рисунки, напоминающие детские раскраски. Любому желающему работники музея вручают разноцветные мелки, и можно приступать к творчеству. Главное условие – ориентироваться на цитаты и краткое описание к рисунку. Ведь, изображая костюмы своих персонажей, Фёдор Михайлович достаточно подробно описывал фасоны и даже указывал различные цвета, нередко яркие и свежие. Порой, делая особый акцент на определённой детали костюма своего героя – шляпа Раскольникова, платок Сонечки или плащ Мышкина, писатель подчёркивал те или иные личностные качества его характера. Ну а наши современники, раскрашивая эти милые рисунки и комиксы, невольно погружаются в эпоху середины и второй половины XIX века.

– Достоевский был очень разборчив в выборе костюма, общался с лучшим портным, любил дорогое бельё, следил за модой и был в курсе всех новых модных тенденций своего времени. Иногда он даже прививал своим героям собственные вкусы. Его Раскольников «донашивал» пальто от Шармера – портного, услугами которого пользовался сам писатель, а Мышкин носил пиджак, как две капли воды похожий на деталь костюма самого Достоевского, – отметила Владимира Соловьёва.

По её словам, одним из самых любимых экспонатов петербургской выставки стала подборка рисунков, связанных с личной жизнью писателя.

– Одна из моих любимых тем в творчестве Достоевского – это его любовь к церемонии чаепития. Кстати, об этом я недавно рассказала в видеолекции для подписчиков нашего музея в социальных сетях. Ф. Достоевский очень трепетно относился к чаю и очень переживал, если не мог позволить себе этот очень дорогой напиток. Глядя на подборку этих рисунков, понимаешь, что художники буквально погрузились в эпоху писателя и мир его героев, при этом правильно расставив все акценты. Например, в детстве будущий классик русской литературы очень любил играть с деревянной лошадкой, и на одном из шаржей мы видим маленького Федюшу верхом на лошадке, – поделилась своими наблюдениями Владимира Соловьёва.

Отметим, что выставка будет работать в музее Достоевского до 9 марта.

Софья Соболевская

Фото автора

Семей