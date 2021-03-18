Яркие краски Наурыз мейрамы

В Усть-Каменогорске открылась выставка «Көктем бояулары» (Краски весны), посвящённая главному весеннему празднику – Наурыз мейрамы.

Напомним, Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в статье «Независимость превыше всего» поручил разработать концепцию празднования Наурыза и обогатить содержание весеннего праздника.

Глава государства подчеркнул, что «основная цель Наурыз мейрамы – укрепление мира и дружбы на казахстанской земле, сохранение национальной идентичности, популяризация семейных ценностей, формирование бережного отношения к окружающей среде». Так, согласно концепции мероприятия, связанные со всенародно любимым весенним праздником, будут проводиться с 14 по 23 марта. При этом у каждого дня есть своя тема.

15 марта – День природы. Именно уникальной природе Восточно-Казахстанской области и посвящена выставка региональных художников «Көктем бояулары» творческого объединения «Жанғыру», которая расположилась в Централизованной библиотечной системе имени Оралхана Бокея в Усть-Каменогорске.

Отметим, объединение «Жанғыру» призвано поддержать талантливую молодёжь, особенно из сельской местности, дав возможность реализовать свои творческие задумки. Его основатели – именитые художники Восточно-Казахстанской области, члены Союза художников Республики Казахстан Кудаш Нурсадыков, Ержан Турганбаев и Гульнар Бекбердинова.

За год с небольшим команда художников добилась значительных результатов. К примеру, в марте прошлого года они организовали свою первую выставку «Көзімнің қарасы», также принимают активное участие в различных пленэрах и конкурсах. Некоторые художники приняли участие в республиканских проектах и получили заслуженные награды. Для других же выставка «Көктем бояулары» – дебютная, однако, судя по представленным работам, уровень их мастерства не вызывает сомнения.

– Картины раскрывают красоту, величие, уникальность природы Восточно-Казахстанской области, – рассказала сотрудник КГУ «Централизованная библиотечная система имени Оралхана Бокея» Лариса Костюк. – Краски свежие, яркие, сочные, настроение весеннее – с таким посылом восточноказахстанские художники представили свои работы на обозрение зрителям. Символично, что экспозиция открылась 15 марта, в День природы, когда природа пробуждается и обновляется, всё вокруг наполняется теплом и солнечным светом.

Такое же ощущение возникает, когда переступаешь порог экспозиционного зала – многоцветье завораживает и на какое-то время отправляет в самые счастливые весенние дни. Сиреневые, сине-голубые, багряные переливы, бурные весенние воды, кружение птиц в небе, первое, робкое появление листвы и, конечно же, ласковые лучи солнца создают образ весны-красавицы. И каждый мастер кисти изобразил её по-своему. К примеру, у руководителя творческого объединения «Жанғыру» Кудаша Нурсадыкова весна ассоциируется с первыми цветами – подснежниками. Адилет Ниязбеков из Усть-Каменогорска изобразил городские улицы в весенний период. У Куаныша Адильбекова из Катон-Карагайского района на одной картине весна предстаёт в образе девушки в саукеле, на другой кружат вестницы весны – ласточки.

– Для меня весна ассоциируется с солнцем, цветением, пробуждением, – поделилась художник Гульнар Бекбердинова. – Здесь выставляются три мои картины, символизирующие цветение и начало новой жизни: «Көгiлдiр көктем», «Күн сәулесін шашқанда» и «Балауса сезім».

На выставке представлены удивительные полотна, которые отражают трепетное отношение художника к окружающему миру. Среди них – картина «Ақ бата» Кудаша Нурсадыкова, «Наурыз көктем» Рады Бейсеновой из Алматы, «Үміт» Адилета Ниязбекова из Усть-Каменогорска.

К праздничному столу приглашает натюрморт Еркебулана Жакишева из Тарбагатайского района «Наурыз көже» – на праздничном столе национальная посуда, заполненная различными яствами.

Картины члена Союза художников РК Ержана Турганбаева «Көктем. Кеш» и «Айлы түн» создают романтическое настроение. Глядя на них, хочется прогуляться вдоль берега реки и насладиться прохладой весеннего вечера.

В далёкое прошлое уносят картины на историческую тематику: «Күлтегін» Еркебулана Жакишева из Тарбагатайского района, диптих «Аңырақай шайқасы» Нуржана Солтанбекова из Семея, «Зар заман» Мади Кайырхана из Жарминского района и другие.

Картины каждого из четырнадцати художников самобытны и не перестают восхищать даже самого искушённого зрителя. Портреты, пейзажи, абстрактные композиции – чем разнообразнее жанры, тем глубже раскрыто понимание истоков всенародного праздника Наурыз мейрамы. Разные стилевые решения и техники позволяют наиболее точно передать чувства и лирическое настроение каждого автора.

– Художников объединяет огромная любовь к той земле, на которой они живут, уважение к истории и традициям предков, – подытожила Лариса Костюк. – Это чувствуется в каждой работе.

Добавим, что выставка «Көктем бояулары» продлится до 30 мая. Посетить её можно по адресу: набережная Иртыша имени Е. П. Славского, 22, с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

Александра Исаева

Фото автора, Тлеубека Шаяхмета