Яркие краски для домов

Уже нынешним летом жилые дома Семея заиграют свежими, яркими красками. В городе начинается реализация республиканской программы «Фасад», в рамках которой городские власти намерены привести в порядок внешний вид жилых многоквартирных домов. Начать решили с одной из главных улиц Семея – проспекта Шакарима.

Не секрет, что, согласно Закону «О жилищных отношениях», государство не имело права вмешиваться в работу и хозяйство жилищного фонда Казахстана. Кооперативы собственников квартир и иные объединения жильцов многоквартирных домов обязаны за собственный счёт содержать свои дома, в том числе приводить в порядок фасады зданий и сооружений. Но это на бумаге, а на деле бюджета КСК едва хватает на текущее содержание дома и его коммуникаций. На ремонт кровли и инженерных коммуникаций внутри дома жильцы обычно складываются дополнительно. До фасада же руки и вовсе не доходят.

Отметим, что в Семее привести в порядок хотя бы часть многоквартирных строений хотели не один раз, но всё упиралось в отсутствие источников финансирования. После изменений, внесённых в жилищное законодательство, появилась возможность изыскать необходимые средства в городском бюджете. Кроме того, положение обязывает – исторический центр Казахстана по поручению Президента РК Касым-Жомарта Токаева должен представлять из себя современный комфортный и опрятный город.

– Для обновления фасадов многоквартирных домов, в первую очередь, был избран квадрат, ограниченный улицами Абая, Шакарима, Кабанбай батыра и Мухамедханова. Это самый центр Семея, где находится большинство административных объектов, торговых и бизнес-центров города. Деловой район должен соответствовать статусу исторического центра Казахстана, быть опрятным и привлекательным, – пояснил руководитель отдела архитектуры и градостроительства Семея Ардак Исабаев.

По его словам, в этом микрорайоне рабочая группа определила 36 многоквартирных домов, фасады которых необходимо обновить. Первыми на очереди станут 19 жилых домов, расположенных вдоль проспекта Шакарима на отрезке от автогужевого моста до железнодорожного вокзала станции «Семей». В том числе три бывших общежития на набережной Иртыша, три 16-этажных монолитных дома, а также несколько двух- и трёхэтажных зданий в районе вокзала.

Реализация программы «Фасад» будет осуществляться под контролем отдела ЖКХ и жилищной инспекции. Архитекторы города помогли коллегам разработать проекты и сметы на ремонт каждого из выбранных домов. Подрядчиков же, которые займутся ремонтными и малярными работами, определят в ходе открытого конкурса, строго в рамках законодательства о государственных закупках.

Впрочем, по словам Ардака Исабаева, в их отдел поступили два предложения от компаний, реализующих строительные материалы в Семее и Усть-Каменогорске, которые готовы за собственный счёт отремонтировать фасады двух домов по проспекту Шакарима.

По словам главного архитектора города, ремонт на проспекте Шакарима – это лишь начало реализации большой городской программы. После завершения первого этапа ремонт фасадов начнётся на улицах Уранхаева, Момышулы и Мухамедханова. Кроме того, городские власти намерены привести в порядок здания и в других районах Семея. Одним из домов, участвующих в масштабном преображении, станет знаменитая пятиэтажка по ул. Сатпаева. Кроме того, ремонта ждут дома на пр. Ауэзова и ул. Титаева и Бозтаева в левобережной части города и многие-многие другие.

Екатерина Гуляева

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Семей