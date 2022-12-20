Яркие идеи в сельской школе

Школа-мечта – именно так назвали свой второй дом ученики школы №1 в селе Маркаколь Курчумского района, увидев обновлённые кабинеты, коридоры «Intellectum hall», современную мебель и новейшую технику. Всего в Маркакольской школе оснащено 26 учебных кабинетов, появились STEM-лаборатория и собственная телестудия.

Накануне Дня Независимости здесь прошла презентация результатов проекта «Развитие потенциала опорных школ в сельской местности», реализуемого Фондом устойчивого развития образования (ФУРО) при финансовой поддержке Фонда «Қазақстан Халқына».

– Наш проект нацелен на сокращение разрыва между городским и сельским образованием. Если в городе ребёнок не получит качественного образования, то он пойдёт его получать дополнительно в какой-нибудь образовательный центр или у репетитора. А сельскому ученику это не всегда доступно, потому что центр жизни села – это и есть школа, потому мы такое пристальное внимание уделяем сельским школам, – говорит директор ФУРО Данияр Токтарбаев.

По его словам, выбор на эту школу пал не случайно, поскольку село Маркаколь находится почти у самой границы с Китаем, и модернизация единственного учебного заведения здесь может положительно повлиять на миграционное настроение сельчан.

– Я думаю, теперь никто не задумает переезжать из села, потому что дети не захотят покидать такую школу. Этот проект – пример особой синергии государства, бизнеса и общества. Создавая такие условия для сельских школьников, мы создаём фундамент для их роста, ведь подрастающее поколение – основа казахстанского общества, – отметил аким Курчумского района Алмат Акышев.

Проект «Развитие потенциала опорных школ в сельской местности» осуществляется в рамках образовательной программы «Сельская школа powered by NIS», её академическую часть реализует АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы», потому что никакое материальное обеспечение не будет иметь пользы без методологической поддержки. Учителя школ – участники проекта, проходят необходимые курсы повышения квалификации на базе НИШ, а также получают постпроектное сопровождение в течение трёх лет.

– Я считаю, что сегодняшнее мероприятие – презентация обновлённой школы – это первый шаг к реализации проекта Главы государства Касым-Жомарта Токаева «Комфортная школа» и замечательный подарок для школьников, который они получили в Год детей в Казахстане. Теперь мы видим, что дети допоздна не хотят расходиться по домам, им интересно всё новое, в их глазах столько радости и счастья. И это благодаря бизнесу, который повернулся лицом к самой большой проблеме в образовании – сельской школе. Здесь нет проигравших, потому что тот, кто вкладывается в детей, в их счастье, всегда выигрывает, – отметила директор НИШ города Усть-Каменогорска Жупат Ерниязова.

То, что нововведения для них невероятное счастье и большая радость, подтверждают и сами ученики. Старшеклассники говорят, что в школе даже атмосфера изменилась, стала более современной.

– Мы очень рады, что к нам привезли такие интересные вещи, как интерактивные доски, VR-очки и другое оборудование. Для каждого ребёнка, который здесь учится, это фантастические вещи, мы такого раньше не видели. А ещё, это для нас возможность учиться новому, – с восторгом рассказывает ученица 10 класса Аружан Кабдуали. Вместе с одноклассницей Енлик Саматовой они осваивают оборудование в школьной телестудии.

Больше всех радуются, конечно же, малыши, ведь у них в кабинетах теперь не просто красивая мебель, но и очень удобная и, представьте себе – растущая! Мебель для кабинетов начальных классов подбиралась отдельно, её особенность – и парты, и стулья регулируются под рост ребёнка. Школяры теперь не бегают на переменах, а идут в рекреационную зону на втором этаже, чтобы поиграть в настольные игры или просто посидеть на мягких креслах-мешках и пуфах.

Не скрывают своих эмоций и учителя. Конечно, кто-то переживает, справится ли с большим потоком новой информации и оборудования по своему предмету, но все они готовы обучаться новому, чтобы давать детям знания с ещё большим энтузиазмом.

– Это большой плюс для нашей школы, теперь у нас есть электронные доски, где можно показать видеоурок, и много наглядных пособий, раньше такого не было. Дети радостные, им всё хочется потрогать, посмотреть. Свободное время у них проходит интересно, – говорит учитель начальных классов Ольга Казакова. Она привела своих первоклашек на перемене в игровую зону, где они сразились в шашки, настольный хоккей, разгадывали головоломки.

Презентацию обновлённой школы не оставили без внимания родители, они пришли посмотреть, какие условия созданы для детей.

– Дети и школа – наше будущее, для маленькой точки на карте в глубинке, на самой границе республики, это огромный подарок. Как родитель и житель этого села я хотела бы поблагодарить всех сотрудников фонда и бизнеса, благодаря которым стало возможно такое обновление, – поделилась впечатлениями индивидуальный предприниматель и опекун одной из учениц Назгуль Аманжолова.

Свой вклад в развитие проекта «Сельская школа powered by NIS» внесла компания Beeline Казахстан, выделив 2 миллиарда тенге в фонд «Қазақстан халқына». Маркакольская школа №1 стала одной из восьми учебных заведений, которые присоединились к проекту благодаря этим средствам, и одним из специальных подарков компании для детей стала мелованная «Стена ярких идей».

Первые записи на ней сделали выпускники школы, в которых высказали пожелания, мечты о будущем и свои ощущения. Конечно, у учеников одиннадцатого класса осталось не так много времени, чтобы сполна воспользоваться всеми новыми возможностями, но они радуются не меньше остальных, ведь у многих из них есть братья и сёстры, которые будут здесь постигать азы знаний. Также у ребят есть стимул после окончания вузов вернуться и работать в родной школе, оснащённой по последнему слову. При условии, конечно, что они выберут педагогическое направление.

Директору и коллективу маркакольской школы предстоит ещё много работы, ведь им надо не только самим обучиться и освоить все преимущества нового формата, но в будущем стать опорной школой в своём регионе и обучать коллег из соседних сёл.

На сегодняшний день в проекте «Развитие потенциала опорных школ в сельской местности» Фонда устойчивого развития образования задействованы 22 сельские школы, но к 2026 году ФУРО планируют охватить все 165 сельских территорий Казахстана.

Аяужан Утеулинова

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Курчумский район