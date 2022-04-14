Яркие идеи, научные открытия

Неделю науки отмечают в эти дни в Университете им. Шакарима в Семее.

Вместе с преподавателями и наставниками науку славят студенты университета, а также их сверстники – студенты городских колледжей и даже старшеклассники, которые тянутся к новым знаниям и готовы внести свой вклад в развитие отечественной науки и техники, промышленности и строительства, агротехнологий и ветеринарии.

Новый бренд и автоседло

В одном из корпусов Университета им. Шакарима в День науки Казахстана развернулась любопытнейшая выставка научных проектов и стартапов, над которыми трудятся учёные, студенты и школьники.

Например, студенты 4-го курса геологоразведочного колледжа предложили два интересных проекта, связанных с развитием предпринимательских инициатив. Один из них направлен на брендирование повседневной одежды. 19-летний предприниматель, у которого, кстати, уже есть свой действующий бизнес, решил попробовать себя в новом направлении: приобрёл печатный станок и краску и теперь оказывает услуги по нанесению любого понравившегося рисунка или принта на одежду. Чаще всего футболки. Надо сказать, стартап студента неплохо «выстрелил» на рынке: молодёжь с удовольствием заказывает себе эксклюзивные дизайнерские футболки.

Ещё один любопытный и не менее успешный проект продемонстрировал на выставке научных достижений выпускник геологоразведочного колледжа Диас Асаганулы. Объединив новые технологии и национальные традиции, парень решил заняться производством автосёдел. Это небольшая деревянная конструкция, покрытая натуральной кожей, отдалённо напоминающая лошадиное седло. Несмотря на приличную цену – 12 тыс. тенге – автосёдла пользуются успехом среди автолюбителей.

Полезные изобретения

Кандидат технических наук, преподаватель кафедры технологического оборудования и машиностроения Университета им. Шакарима Надир Ибрагимов собственными руками собрал действующий 3D-принтер, который работает на переработанных пластиковых бутылках. Установка сегодня пользуется повышенным интересом среди магистрантов и докторантов университета. На ней они печатают необходимые детали для осуществления собственных научных разработок.

Около двух лет назад Надир Ибрагимов наметил собрать для собственных нужд небольшой фрезерный станок для обработки дерева, но в ходе сбора установки передумал.

– Я решил, что обработкой дерева можно заняться и позже, а сейчас лучше всего попробовать собрать 3D-принтер. Практически все необходимые для сборки детали нашёл в собственном гараже. Лишь плату управления пришлось заказать из Китая, – поделился изобретатель.

Действительно, не надо быть светилом технических наук, чтобы понять, что 3D-принтер Надира Ибрагимова – самоделка. Короб собран из ДСП, детали – от различного вида оргтехники. Но при этом принтер работает исправно и выдает весьма качественную продукцию: шестерёнки, детали для различных механизмов и даже художественные изделия.

Кстати, эта установка помогает решать ещё и экологическую задачу. Дело в том, что принтер работает на переработанном пластике, сделанном из бутылок.

– Пользоваться принтером не сложно. Достаточно выбрать нужную программу, нарисовать в ней необходимую деталь с заданными параметрами и запустить режим печати, – пояснил Надир Кадырович.

Полезность установки оценило и руководство университета. Недавно проект кандидата технических наук Надира Ибрагимова был поддержан финансированием на 2 млн тенге. На эти средства учёный будет собирать 3D-принтер уже в заводском формате, а также разработает и соберёт линию по переработке всех видов пластика.

Надо сказать, что 3D-принтер – лишь один из многих приборов, которые собрали своими руками сотрудники лаборатории радиологических исследований Университета им. Шакарима.

Руководитель лаборатории Алексей Кливенко продемонстрировал несколько любопытных образцов: установку по исследованию эрозии почв, коллекцию гелей, гидрогелей и полимерстабилизированных частиц, а также образцы, которые приносят в лабораторию для исследований.

Бизнес на агротехнологиях

Используя новые технологии и традиции в сельском хозяйстве, вполне можно открыть собственное дело. Студентки специальности «Лесоводство», например, не только изучают теорию по ландшафтному дизайну, но и сами охотно экспериментируют в этом направлении. Однако ни один дизайнер этого направления не обойдётся без знаний агрономии садовых, декоративных и комнатных растений. И у девушек неплохо получается. Растения, выращенные своими руками, они представили на суд посетителей выставки.

Свои проекты в области сельского хозяйства продемонстрировали и научные сотрудники Восточно-Казахстанского НИИ сельского хозяйства. По словам руководителя ЦРЗ «Шығыс» Батташа Тулегенова, на сегодняшний день на базе их НИИ ведутся исследования по семи основным направлениям.

– Наши коллеги вывели новые интересные сорта масличных и зерновых культур, которые применимы именно для нашей области. Интересна работа исследователей в области пчеловодства. Они сотрудничают со многими пчеловодческими хозяйствами Урджарского, Катон-Карагайского, Курчумского, Шемонаихинского и Бородулихинского районов. Помогают им в разведении и селекции пчёл, определяют параметры для открытия племенных хозяйств, что способствует получению субсидий, – рассказал Батташ Тулегенов.

Богатства недр – для пользы здоровья

С несколько неожиданными предложениями пришли на выставку научных достижений и члены краеведческого общества «Прииртышье». Краевед Александр Зязин призывает научное и бизнес-сообщество области обратить внимание на использование полезных ископаемых для укрепления здоровья.

– На территории вновь образованной Абайской области есть богатейшие залежи бентонитовой глины. Но их никто не использует. А ведь она приносит огромную пользу для оздоровления организма, – считает он.

Действительно, бентонит в народной медицине Востока издавна применяется в качестве детской присыпки, адсорбирующего и ранозаживляющего средства. Кроме того, в современной фармакологии бентонит широко применяют в качестве одного из ингредиентов пищевых добавок. Ещё один ценный минерал – цеолит.

– Цеолиты – это микропористые алюмосиликатные минералы, обычно используемые в качестве коммерческих адсорбентов и катализаторов. Мне доводилось видеть, как в центре Бонна без особых проблем работает конюшня. И при этом характерного запаха по соседству не было. Оказывается, чтобы нейтрализовать запах, хозяева конюшни посыпали территорию цеолитом. Из-за этих полезных свойств цеолиты используются и в парфюмерном производстве, – пояснил Александр Демьянович.

Екатерина Гуляева

Фото автора

Семей