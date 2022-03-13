Яркая палитра народных ремёсел

Первые весенние дни для жителей нашего региона ознаменовались открытием выставки изделий декоративно-прикладного искусства мастеров Восточно-Казахстанской области «Народный праздник – народные подарки».

Напомним, в прошлом году во время заседания Совета глав государств Содружества Независимых Государств Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев объявил 2022-й год Годом народного творчества и культурного наследия СНГ.

«Культурно-гуманитарные измерения традиционно играют важную роль в сохранении исторических связей и в дальнейшем сближении наших народов. В связи с этим мы объявили следующий год Годом народного творчества и культурного наследия СНГ. План его проведения включает около 100 мероприятий, направленных на сохранение исторических связей, укрепление взаимодействия в сфере культуры, туризма и спорта», – подчеркнул Глава государства.

Восточный Казахстан славится мастерами народных ремёсел. На творческую работу талантливых людей вдохновляют богатое культурное наследие и уникальная природа нашего края. В результате из дерева, бересты, лозы, глины, камня, кожи рождаются настоящие произведения искусства, достойные широкого зрителя. Выставка – отличная возможность познакомить как можно больше людей с многонациональной культурой и народным творчеством…

Проведение весенних экспозиций изделий прикладного искусства местных мастеров давно стало доброй традицией в Восточно-Казахстанском областном архитектурно-этнографическом и природно-ландшафтном музее-заповеднике. Причём о них знают не только в нашем регионе, но и в других областях страны.

Однако в последние два года на эту традицию повлияла пандемия, лишив многих ремесленников возможности принимать участие лично. Поэтому для описания встречи мастеров на выставке «Народный праздник – народные подарки» как нельзя лучше подойдёт строчка из всем известной песни: «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались».

– Накануне весенних праздников – 8 Марта и Наурыз мейрамы – мы ежегодно открываем экспозицию, – рассказала заведующая отделом народного и декоративно-прикладного искусства областного музея-заповедника, руководитель Ресурсного центра ремесленников Восточно-Казахстанской области Раиса Мухамеджанова. – В этом году мы назвали её «Народный праздник – народные подарки». И это вовсе не случайно. Ведь мастера свои изделия делают для людей. Любители народного творчества посещают музей, восхищаются уникальными работами ремесленников, а при желании могут приобрести что-нибудь.

В этом году своё творчество представили мастера из разных уголков Восточно-Казахстанской области: Усть-Каменогорска, Семея, Риддера, Шемонаихи, Катон-Карагайского, Уланского, Кокпектинского и Тарбагатайского районов… Они работают с тканями, пишут картины, изготавливают изделия из серебра и камня, кожи и древесины, а также создают мини-скульптуры. Их работы отличает гармоничное сочетание традиций и новаторства, а также узнаваемый авторский почерк.

Несомненным украшением выставки стали скульптурные композиции усть-каменогорского художника и скульптора Тогжан Оспановой, выполненные в смешанной технике.

Давно сотрудничает с музеем мастерица из Семея Айман Бокбасарова. Она представила удивительные работы в технике войлоковаляния.

– Участие в подобных выставках для каждого ремесленника – возможность поделиться собственным опытом и узнать что-то новое для себя, сколько бы лет ему ни было, – поделилась Айман Бокбасарова. – За долгие годы творчества подружилась со многими мастерами области. Сегодня же увидела много новых лиц. Радует, что всё больше людей приобщается к национальному ремеслу. Особенно важно привить любовь к рукоделию подрастающему поколению.

Такого же мнения придерживается ещё одна рукодельница из Семея, Гульмира Айгожина, которая порадовала гостей выставки изделиями из войлока и панно-оберегом. По её словам, чтобы избежать забвения, история, традиция и культура народа должны передаваться из поколения в поколение с раннего возраста. К слову, Гульмира Айгожина работает преподавателем и учит детей основам декоративно-прикладного искусства.

Большое место в экспозиции занимают разнообразные по жанрам изделия мастеров из горняцкого города Риддера. Захватывают дух скульптуры Петра Захарова, выполненные из переплетённых корней, сучьев, веток, а также авторские куклы Ирины Итахуновой.

Привлекают внимание картины на бересте Ирины Бородкиной и Алины Тайги. Галина Андарханова занимается вышивкой в технике «счётный крест». На выставке представлено несколько её картин.

Руководитель студии «Город мастеров» при Доме дружбы Риддера Ирина Недобитко создаёт народные куклы на основе мотанок, а также вышивает лентами. Вниманию гостей представлены её сувенирная экспозиция «Хлеб-соль» и картины.

– Хочу выразить огромную благодарность сотрудникам музея за то, что приглашают наших мастеров на выставки, ярмарки, конкурсы, – отметила Ирина Недобитко. – Для нас это возможность расти в своём мастерстве, черпать новые идеи для творчества.

Сохраняя вековые традиции народных мастеров, высокий уровень владения мастерством резьбы в своих изделиях показывает Бахытбек Джалынбеков из Катон-Карагайского района.

Особенностью экспозиции является то, что в ней наряду с признанными мастерами участвуют начинающие. Одна из дебютанток – воспитатель детского сада-яслей № 7 «Радуга» Усть-Каменогорска Марина Вааль представила панно, выполненные в технике «смешанная вышивка крестом и бисером». Мастерица из Риддера Людмила Гришка – авторские куклы с необычным лицом. Оно выполнено из высушенных фруктов помело…

Это лишь несколько штрихов из яркой палитры народных ремёсел, но, думается, что читатель загорелся желанием посетить экспозицию. Ведь, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Тем более, если это касается работ, выполненных руками мастеров.

Отметим, познакомиться с произведениями, представленными на выставке «Народный праздник – народные подарки», можно в стенах Восточно-Казахстанского областного архитектурно-этнографического и природно-ландшафтного музея-заповедника, расположенного по адресу: улица К. Кайсенова, 67.

Татьяна Кравченко

Фото Аяужан Утеулиновой