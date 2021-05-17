Японские блюда в казахской степи

Известный бренд японской кухни стал доступен для жителей села Калбатау Жарминского района.

Многие жители городов считают, что в сельских условиях весь бизнес сводится к разведению животных и выращиванию овощей или фруктов. Сельское хозяйство, безусловно, занимает одну из лидирующих позиций среди предпринимателей. Однако это не единственный способ заработка. То, что в сельской местности можно организовать и успешно развить любой бизнес, доказала предпринимательница из Жарминского района.

ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ

Чтобы попробовать настоящее суши, жителям Калбатау теперь необязательно ехать в город. В селе открылось кафе, где подают это, экзотическое для этих мест, блюдо. Их землячка, Зухра Какенова, освоив азы бизнеса, получила грант и открыла в районном центре суши-кафе.

Как оказалось, чтобы реализовать свою задумку, ей пришлось пройти непростой путь, который длился более десяти лет. Как известно, бизнес в селе, как и в любом другом месте, имеет свои проблемы и риски. Успех предпринимательства в сельской местности зависит не от расположения, а от способности предпринимателя адаптировать идею под конкретные условия. Поэтому, прежде чем браться за дело, необходимо проанализировать рынок. А главное, изучить спрос и конкуренцию, определить целевую аудиторию, рассчитать бюджет проекта, реально оценить свои возможности.

Два года Зухра занималась бизнесом в сфере развлечений, пока у неё не появились конкуренты. Дело стало приносить всё меньше прибыли, и они с супругом приняли решение его продать. На вырученные средства открыли ломбард, который просуществовал также около двух лет. По той же причине (появление нескольких конкурентов) Зухра продала и этот бизнес, после чего занялась аэродизайном, оформлением праздников и торжеств, продажей цветов. Но и тут успешного развития не последовало.

Несколько лет Зухра работала преподавателем истории и автодела в рамках полученного специального образования. Она окончила магистратуру и поступила в докторантуру, где обучается и сейчас. Планирует в следующем году получить степень доктора PhD. Также за это время Зухра стала мамой.

– В 2009 году я вышла замуж за человека, который вдохновил меня на открытие собственного дела, – вспоминает она.

Тем временем её супруг Бекжан Жумакишев, юрист и экономист по образованию, в 2018 году оставил государственную службу, чтобы помочь своей второй половинке достичь поставленной много лет назад цели – открыть кафе. Он решил стать бизнес-тренером и устроился на работу в Палату предпринимателей ВКО, где обучает жителей Жарминского, Кокпектинского и Глубоковского районов азам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес».

В 2019 году Зухра уволилась с работы, чтобы тоже пройти обучение по этой программе.

– В апреле прошлого года, когда пандемия уже была в разгаре, мы подумали, что это самый хороший момент для открытия кафе, – поделился Бекжан Жумакишев. – Проанализировали ситуацию и решили заняться изготовлением и продажей роллов, суши и других популярных сейчас блюд. Ведь конкуренции в этой среде, как в селе, так и в Жарминском районе в целом, не было. Мы одни из первых начали развивать это направление.

ПЕРВЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ

Супруги рассказали, как именно они анализировали перспективу целесообразности своей нестандартной для сельской местности бизнес-идеи.

Зухра, мастерица на все руки, приготовила роллы и суши, позвала гостей. Угощение всем пришлось по вкусу, что и стало своеобразным стартом для осуществления задуманного. И не беда, что наличных средств на тот момент у супругов было всего 50 тысяч тенге. Они поехали в город, закупили необходимые продукты, отделили в своём доме кухню под цех и сначала работали на доставку.

Успех предпринимательства в сельской местности зависит не от расположения, а от способности предпринимателя адаптировать идею под конкретные условия. Главное, изучить спрос и конкуренцию, определить целевую аудиторию, рассчитать бюджет проекта, реально оценить свои возможности.

Затем, подкопив денег, арендовали помещение. Оборудовали там полноценное производство и продолжили доставлять свою продукцию адресно, на заказ.

В 2020 году Зухра уже была готова к масштабированию бизнеса и решила претендовать на грант по программе «Еңбек». Она успешно защитила свой бизнес-план и получила безвозмездную помощь от государства в размере 555 тысяч тенге.

По словам директора филиала Жарминского района Палаты предпринимателей ВКО Дастана Мухаева, на грантовые средства выпускница программы приобрела современное оборудование, за свой счёт выкупила и отремонтировала здание бывшей аптеки возле центральной площади села Калбатау, закупила всю необходимую мебель. 8 апреля 2021 года она торжественно открыла суши-кафе и приняла своих первых посетителей.

ЦЕЛЬ ДОСТИГНУТА

Ассортимент кафе формировался не из интернет-подборки, а с посещением в столице и приглашением в Калбатау лучших шеф-поваров Казахстана, которые обучили Зухру тонкостям приготовления суши. Но самый главный индикатор успеха – это реакция посетителей, которые от всей души хвалят кухню Зухры Какеновой на её страничках в социальных сетях.

Так семья предпринимательницы и бизнес-тренера достигла своей цели, поставленной в 2009 году. Не сразу, не быстро, а путем проб и ошибок. Своим примером они показали, что бизнес в селе вполне реален и стать успешным предпринимателем можно не только в городе.

Но главное, накопленный за годы предпринимательства опыт послужил надёжным фундаментом для воплощения в жизнь задуманного, и теперь уже не временно, а основательно и на долгие годы. Они уверены, что это тот сегмент рынка, который никогда не потеряет своей актуальности. Так как бизнес, связанный с пищевым производством, всегда будет востребован и выгоден.

Ерик Абитов

Фото пресс-службы ПП ВКО

Жарминский район