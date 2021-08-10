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Якутский смог дошел до нас?

10.08.2021
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На выходных жители Восточного Казахстана, в том числе Усть-Каменогорска, наблюдали пылевидный смог. Причины его появления изучают в областном департаменте экологии.  

В ведомстве уточнили, что комбинаты и заводы работали в штатном режиме и никаких аварийных ситуаций, которые могли бы привести к такому масштабному загрязнению воздуха, не выявлено.  

Кроме того, по информации ДЧС ВКО, в регионе за прошедшие выходные было лишь одно значительное возгорание. Оно произошло 8 августа на территории Серебрянского лесничества КГУ «Усть-Каменогорское лесное хозяйство». Лесники оперативно прибыли на место и вступили в схватку с огнём, а затем на помощь прибыли пожарные. Огонь был ликвидирован на площади двух гектаров. Это происшествие никак не могло быть связано с пылевидным смогом, который наблюдали жители региона.

Экологи продолжают изучать все возможные варианты возникновения смога. Они предполагают, что наиболее вероятная причина – трансграничное загрязнение взвешенными веществами от пожаров в Якутии, где, по официальным сведениям, площадь лесных пожаров превысила 2,2 млн гектаров.  

К такому же выводу пришли и специалисты в Павлодарской области, где накануне также образовался смог не только над областным центром, но и в других районах.  

В Департаменте экологии Восточно-Казахстанской области уточнили, что вывод ещё не окончательный. Информацию об уровне загрязнения воздуха по мониторинговым постам в ведомстве пообещали предоставить дополнительно, по мере её обработки.

Дарья Антон

Фото из открытых источников

10.08.2021
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