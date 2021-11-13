Ядерная индустрия нового поколения

Производство топлива для атомных электростанций запустили в Восточно-Казахстанской области.

Напомним, в 2016 году Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев дал старт проекту строительства завода по изготовлению ядерного топлива. Как отметил Елбасы, это важный технологический объект, который позволит стране выйти на мировой ядерно-топливный рынок.

На днях состоялась торжественная церемония открытия нового завода «Ульба-ТВС», приуроченная к 30-летию Независимости Республики Казахстан, которая прошла на территории Ульбинского металлургического завода в формате телемоста. В ней приняли участие руководство АО «Самрук-Қазына», АО «НАК «Казатомпром», АО «УМЗ», Агентства по атомной энергии Китая, China General Nuclear (CGN), Framatome и аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов.

Как подчеркнул глава региона на официальной странице в Instagram, открытие производства топливных сборок – знаменательное событие не только для нашей области, но и для страны в целом.

«Производство топливных сборок – это новое направление ядерной индустрии страны. Как отметил Первый Президент РК, атом нужно использовать в мирных целях, и «Ульба-ТВС» – прямое тому подтверждение», – написал Даниал Ахметов.

ТОО «Ульба-ТВС» – казахстанско-китайское совместное предприятие, при строительстве которого использовали высокотехнологичное оборудование производства Китая, Франции, Германии и США. На заводе будут выпускать тепловыделяющие сборки (ТВС) – инженерные конструкции, предназначенные для получения тепловой энергии в ядерном реакторе. Для их создания выбрана передовая технология французской компании Framatome – одного из мировых лидеров в изготовлении тепловыделяющих сборок. Одна ТВС содержит 264 твэла (тепловыделяющих элемента). Твэлы представляют собой длинные металлические стержни, в полость которых помещаются топливные таблетки, которые, к слову, выпускает АО «УМЗ». Таким образом, новый завод позволит, наряду с собственной деятельностью, загрузить мощности Ульбинского металлургического завода.

Стоит отметить, что предприятие уже получило сертификат на право изготовления тепловыделяющих элементов, а также получен статус сертифицированного поставщика для ядерной отрасли КНР. Первую партию топливных таблеток китайской АЭС отправят летом следующего года. Через пару лет планируется выход производства на полную мощность. Объёмы составят 200 тонн урана в год. Для сравнения – одна такая топливная таблетка заменяет 500 килограммов угля.

Безусловно, реализация одного из значимых и крупных проектов открывает широкие возможности для Казахстана по дальнейшему развитию сотрудничества с другими странами в атомной отрасли. Благодаря инновационному производству наша страна войдёт в ограниченный круг государств – производителей и поставщиков ядерного топлива для атомных электростанций.

– Проект является хорошим примером успешной многосторонней кооперации ведущих компаний мира в атомной промышленности, – подчеркнул председатель Правления АО «НАК «Казатомпром» Мажит Шарипов.

Помимо экономической пользы запуск производства топлива для атомных электростанций имеет и социальную. Так, открытие предприятия позволит создать новые рабочие места.

«Мы занимаем первое место по добыче урана, и его передел – это не просто добавленная стоимость продукции, но и социальный эффект. На новом предприятии будет создано 140 новых рабочих мест», – сообщил Даниал Ахметов.

Татьяна Кравченко

Фото kazatomprom.kz