Яблоневый сад Дильназ

Как вырастить экологически безопасные яблоки, знает ученица Назарбаев Интеллектуальной школы Усть-Каменогорска Дильназ Сейлханова.

Наша страна является родиной полезного и популярного фрукта в мире – яблока, однако большую часть на рынке занимает импортная продукция.

Ученицу 12-го класса Назарбаев Интеллектуальной школы химико-биологического направления города Усть-Каменогорска Дильназ Сейлханову заинтересовало, почему же за рубежом выращивают больше яблок, чем в Казахстане. Любопытство, подкреплённое знаниями, привело к тому, что школьница решила вырастить свой яблоневый сад на пришкольном участке.

К слову, её проект занял первое место по биологии в республиканском конкурсе научных проектов, а в 2020 году вошёл в книгу «100 лучших научных проектов года». Но самым важным достижением Дильназ считает патент на изобретение «Способ выращивания плодовых саженцев».

Так, в своей работе за основу она взяла польскую технологию производства яблок, которая отличается хорошей урожайностью, высокими товарными качествами плодов и простотой ухода за плодовыми деревьями. Однако её значительный недостаток заключается в применении вредных химических препаратов: пестицидов и гербицидов. Дильназ усовершенствовала эту технологию, отказавшись от применения вредной для здоровья человека химии.

– После того как исследовала польскую технологию производства яблок, захотела улучшить её и внедрить в Казахстане, – поделилась школьница. – Тем самым внести свой вклад в развитие отечественного производства.

… И сейчас Казахстан является хранителем прародительницы всех яблонь Земли – яблони Сиверса. Именно она подарила миру один из наиболее распространённых фруктов современности. Яблоки, которые мы знаем, это генетические разновидности плодов нашего вида яблони.

Нурсултан Назарбаев, «Семь граней Великой степи»

Чтобы воплотить задуманное в жизнь, Дильназ совместила интенсивный способ выращивания яблок с органическим методом земледелия. Высадила саженцы яблони на специальных клоновых подвоях. Также она внедрила органические методы для получения экологически чистой продукции. Для питания использовала измельчённые древесные ветки – щепу, которая, разлагаясь, обеспечивала яблони всеми необходимыми элементами. Для профилактики болезней опрыскивала растения микробиологическим препаратом, приготовленным путём аэрирования вермикомпоста. Помимо этого, были освоены промышленные технологии выращивания саженцев яблони и разработан новый способ, который сокращает срок их выращивания на один год.

– Мы начали заниматься этим проектом в 2015 году, – добавила Дильназ, – и с тех пор у нас возле дома растут разные сорта яблонь, которые уже плодоносят. В мае 2019-го отобрали лучшие сорта и на пришкольном участке заложили питомник, там же их размножаем.

По словам юного учёного, в скором будущем ожидается, что экологически безопасная продукция пополнит отечественный рынок и, без сомнения, придётся по вкусу каждому.

Александра Исаева

Фото НИШ Усть-Каменогорска