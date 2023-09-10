Я вас понимаю

В Усть-Каменогорске прошёл дебатный турнир на трёх языках.

Творческая, интеллектуальная, активная молодёжь, владеющая несколькими языками – будущее современного Казахстана. На востоке страны студенты вузов приняли участие в дебатах, где обсудили актуальные вопросы полиязычия, его значение в развитии общества.

В ходе турнира ребята блеснули знанием трёх языков. Дискуссия велась на казахском, русском и английском. Традиционное мероприятие прошло в рамках Дня языков народа Казахстана.

В дебатном турнире приняли участие студенты ВКТУ им. Д. Серикбаева и ВКУ им. С. Аманжолова. По словам председателя РОО «Ассамблея жастары ВКО» Равиля Юнусова, интеллектуальная игра подобного формата при поддержке Ассамблеи проводится только в Восточно-Казахстанской области.

– Для нас стало традицией ежегодно ко Дню языков народа Казахстана проводить такие дебаты. Ребята не просто соревнуются, но получают стимул совершенствовать свои знания государственного и других языков. Думаю, этот формат вызовет интерес к изучению языка у молодёжи. В областном Доме дружбы – центре общественного согласия каждый может изучать государственный и английский языки, а также языки этносов, представленных в АНК. Для этого действуют бесплатные курсы, – рассказал Равиль Юнусов.

Участники дебатов уверены, в эпоху глобализации полиязычие – требование времени.

– Уже ни у кого не возникает вопрос, нужно ли владеть несколькими языками. На мой взгляд, это важно как для общего развития, так и для карьеры. Изучая языки, ты по-новому смотришь на жизнь, развиваешься, становишься более креативным и объективным. Однако, как сказал поэт Кадыр Мырзалиев: «Знай все языки, свой родной уважай», – подчеркнула участница турнира Аяна Заканова.

Студенты, принявшие участие в дебатах, получили ценные призы и благодарственные письма.

Меруерт Бахтиярова