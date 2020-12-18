«Я сын счастливой страны!» 

Руководитель Глубоковского отдела криминальной полиции Динат Мусин – ровесник независимого Казахстана. Он считает себя счастливым, свободным, с целями в жизни, мечтами и возможностями их осуществлять в родной стране.

29 лет прошло со дня обретения независимости Республики Казахстан. Для государства этот период – как первый шаг для маленького ребёнка. А для 29-летнего майора полиции Мусина – это этап жизни. Он вырос вместе со страной и сегодня обеспечивает общественную безопасность и спокойствие её граждан.

Родился будущий страж порядка в Большенарымском районе в судьбоносный для страны год – 1991. Спустя десять лет семья переехала в село Самарское. Ещё в детстве Динат твёрдо решил, что будет работать исключительно в полиции. Почему именно в «органах»? Полицейский откровенно признаётся, что ему всегда нравилась форма и в целом благородная миссия стража правопорядка, который защищает людей от преступников.

Во время учёбы в школе юноша серьёзно занимался вольной борьбой, всегда старался поддерживать отличную физическую форму, закалялся. После школы поступил учиться в юридический колледж в Семее. Окончил учебное заведение в звании лейтенанта, позже изучал право в университете.

В 2011 году был принят на работу инспектором по делам несовершеннолетних в Глубоковское РОВД. Начались непростые будни полицейского, или, как он себя называл, перевоспитателя в погонах. Инспектор проверял семьи, которые по разным причинам состояли на профилактическом учёте, беседовал с детьми, приводил в порядок документацию. Нередко даже раскрывал настоящие преступления, которые совершали подростки.

Благодаря своим профессиональным и личностным качествам спустя два года молодой человек был переведён на должность оперуполномоченного, через три года назначен заместителем начальника отдела криминальной полиции. В прошлом году возглавил этот отдел.

В подчинении у Дината Мусина – тринадцать сотрудников. Они признаются, что успех их работы зависит от организаторских способностей руководителя. И это не просто слова – по сравнению с прошлым годом в посёлке значительно уменьшилось количество преступлений.

– Служить в полиции интересно, – высказывается собеседник. – К тому же сейчас создаются хорошие условия для работы полицейских, улучшается материально-техническое обеспечение органов внутренних дел. К примеру, в общественных местах устанавливаются новейшие системы видеонаблюдения, что помогает нам в профилактике преступлений. Кроме того, сегодня государство оказывает особое внимание людям в погонах. Когда чувствуешь, что о нас заботятся, гораздо легче работать.

Что для Дината Мусина 29-я годовщина независимости Казахстана?

– Прежде всего, это гордость за свою страну, – говорит он. – Я родился в суверенном государстве, справедливой и свободной стране. Благодаря политике Первого Президента в нашей стране проведены политические и экономические преобразования, ведущие республику к дальнейшему прогрессу и процветанию. Ровесник независимости государства – это ещё и определённая ответственность. Вот почему я с честью работаю, чтобы быть достойным гражданином своего Отечества.

Молодой полицейский, верный клятве народу, считает своей главной задачей обеспечение безопасности и мира в стране. Старается соответствовать должности: постоянно занимается самообразованием, придерживается здорового образа жизни, находит время для занятий физкультурой.

У Дината интернациональная семья. С женой Кристиной он воспитывает двоих детей. Супруги говорят, что традиции разных этносов не разделяют их. Они вместе радуются и Наурызу, и Пасхе. И детей учат уважению ко всем этносам, проживающим на территории нашей общей Родины. По их словам, они мечтают вырастить детей здоровыми, честными и истинными патриотами Казахстана.

В будущем страж порядка видит свою страну ещё более успешно развивающейся.

– Думаю, что жизнь казахстанцев будет и дальше улучшаться, а преступности станет меньше. Будущее Казахстана – в наших руках.

Бахыт Сарсембаева

Фото из архива Дината Мусина

Глубоковский район