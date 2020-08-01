«Я создаю свой мир»

Для того чтобы появилось что-то красивое и необычное, нужны знания, способности и вдохновение. Видеть чудо в обычных вещах – особый дар, которым обладает далеко не каждый человек…

Наша героиня Мария Васильева родилась в селе Прогресс Глубоковского района.

– У нашего отца Владимира золотые руки, доказательство тому – изделия из дерева, разрисованные им сани и другие вещи, сделанные своими руками, – рассказывает она. – Мама Любовь Ивановна работала швеёй, и не удивительно, что я и мои сёстры Анна и Татьяна выросли под стук колеса ручной швейной машинки. Нам нравилось смотреть, как обычный кусок ткани превращается в красивые и уютные вещи. Мы помогали маме во всём. С детских лет умели вышивать и вязать. Естественно, что урок труда был моим любимым школьным предметом, так же как и рисование. Уже в старших классах я могла рисо-

вать иконы и разрисовывать стены квартиры живыми картинами.

Забегая вперёд, скажем, что сёстры героини также сохранили любовь к рукоделию – Анна в настоящее время работает в школе учителем труда, а Татьяна с удовольствием вяжет и шьёт вещи для своей семьи.

Выбранную профессию Мария тоже пыталась связать с творчеством. Она прошла вечерние курсы парикмахера в Усть-Каменогорске. Параллельно училась в художественной школе, осваивая визаж.

– Однако поработать по профессии мне довелось недолго, – признаётся моя собеседница. – Я Лев по знаку зодиака, и мне хотелось больше общаться с людьми, быть в центре внимания, дарить радость, видеть живые эмоции, не ограничивая себя стенами салона красоты. Поэтому в течение пяти лет я работала культорганизатором на одной известной базе отдыха. К слову, там мои художественные навыки также были востребованы. Я сама шила праздничные костюмы, рисовала декорации, делала реквизит для шуточных конкурсов и игр.

Супруг нашей героини Михаил Шакиров работает в строительной сфере, что, однако, не мешает ему разделять увлечение Марии. Нередко он даже подсказывает какие-то креативные идеи или техники.

– К примеру, увидев однажды одну из моих кукол, он узнал в ней героя казахских народных сказок Алдара Косе, – смеётся Мария. – А я несколько дней не могла придумать образ для этой работы! А ещё муж любит готовить. Кулинария – это просто его страсть. Мне же приятно возвращаться домой после трудного рабочего дня и пробовать новые кулинарные изыски в его приготовлении.

Чем только Мария не занималась по жизни, пытаясь найти себя и выразить свои чувства с помощью изобразительных средств. Чеканка, роспись по дереву, по стеклу, поделки из кожи – всё хотелось попробовать!

Мастерила причудливых кукол, валяла сказочных персонажей из синтепона, вышивала бисером, вязала на спицах и плела макраме.

– В живописи предпочтение отдаю акриловым краскам на холсте, – говорит Мария. – Особенно люблю рисовать пейзажи, воссоздавая на полотне когда-то увиденные уголки родного края.

Глядя на её картины, оказываешься в другом мире – светлом, фантастическом, уютном, радостном… Это очевидно, ведь их создательница обладает своего рода магией обаяния и доброты. Эти картины могут не только доставлять эстетическое удовольствие, но и врачевать, подобно классической

музыке.

Любит наша героиня делать броши, аксессуары, сувениры из мелких частиц. Работа эта кропотливая, но приносящая невыразимое ощущение умиротворения. Это монотонное сосредоточенное действие сродни медитации.

Весь дом мастерицы украшен её работами. Однажды она задекорировала остов старой лампы специально сплетенным абажуром, и светильник стал символом домашнего очага. И таких работ, которые получаются совершенно спонтанно, но согревают теплом, немало.

Особое место в творчестве героини занимает изготовление кукол из капрона. Они словно живые, и у каждой есть имя и характер. Причём кем станет кукла – это настоя-

щая интрига даже для самой рукодельницы!

– Однажды мне захотелось сделать добрую фею, – рассказывает Мария Васильева. – Я принялась за дело, но уже посредине пути вдруг поняла, что это скорее будет смешная Баба-яга, которая сидит в ступе и машет метлой. Так же было и с Петрушкой, Кикиморой и другими персонажами – забавными и «ершистыми». – Приятно дарить свои работы близким и друзьям, – делится мастерица. – К примеру, оригинальным получился подарок для шефа – золотой денежный талисман, притягивающий удачу. А вот продаю я свои изделия редко, потому что их изготовление требует много внимания и сил, и какую ни поставишь цену – это несоизмеримо с душевными затратами. Зато радует, что несколько работ «уехали» в Россию к родственникам и друзьям. Среди них есть и обереги, и смешные домовые, которые очень популярны в настоящее время.

Мария вообще любит этнику и национальные мотивы. Это помогало ей некоторое время работать в общественном объединении, где она занималась с детьми, а также шила им костюмы для праздников.

К слову, мама героини Любовь Ивановна также шила национальные костюмы для местного самодеятельного ансамбля, в котором сама выступает.

– К сожалению, сейчас я уделяю меньше времени общественным делам, друзьям и творчеству, – говорит наша героиня. – Много времени отнимает основная работа.

Работает она в одном из ювелирных салонов. Выиграла республиканский конкурс среди всех филиалов этой фирмы на дизайн ювелирных изделий, в которых были отражены не только национальная составляющая, но и современный стиль. Её эскиз ансамбля серёжек, кольца и браслета занял призовое место и был отмечен по достоинству. Строгое жюри оценило работу Марии, которую она посвятила свадебным традициям.

– Для меня творчество – это отдушина, – резюмирует Мария Васильева. – Я отдыхаю от житейских забот, когда рисую, вяжу или что-то мастерю своими руками. Конечно, мне бы хотелось освоить новые техники, о которых я узнаю в основном из Интернета, постоянно прохожу видео-мастер-классы. Что-то придумываю сама. Главное – я создаю свой мир.

Ева Ким

Из личного архива Марии Васильевой