Выставка детского творчества авторской студии Светланы Светочевой открылась в Восточно-Казахстанском музее искусств.

Выставка называется, как и сама студия, «Я рисую как Малевич». Она приурочена к празднованию Международного дня защиты детей. Обычно в этот день принято дарить подарки малышам, но на этот раз настоящий сюрприз для взрослых устроили дети. Юные художники в возрасте от четырёх до девяти лет представили вниманию гостей музея свои уникальные творения.

– Когда мы впервые увидели эти работы, сложно было поверить, что у авторов такой возрастной диапазон. Я работаю со взрослыми художниками и не понимаю, как с малышами можно достичь подобного результата, – сказала специалист экспозиционно-выставочного сектора ВКМИ Лариса Мартынова. – В этих работах есть всё, чему учат в академической школе: композиция, колорит. К примеру, ребёнок берёт сразу все краски и очень трудно ограничить его и заставить написать зимнюю ворону только в холодной гамме. Светлана Николаевна умеет договариваться с детьми, наверное, в этом её главный талант.

Также, по мнению Ларисы Мартыновой, в работах малышей есть то, что ценил известный художник-авангардист Казимир Малевич, – некое хулиганство, эпатаж.

– Он ведь отрицал все формы и считал, что цвет – главное. Этому и учит Светлана в своей студии, – подчеркнула Л. Мартынова.

Подтверждает эти слова и сама Светлана Светочева – архитектор, художник, преподаватель изобразительного искусства высшей категории. Её позицию в преподавании как нельзя точно описывает цитата Пабло Пикассо: «Я могу рисовать как Рафаэль, но мне понадобится вся жизнь, чтобы научиться рисовать так, как рисует ребёнок».

– Когда родители приходят в студию и спрашивают у меня, сам ли их ребёнок нарисовал ту или иную работу, всегда отвечаю, что сам. Потому что я стараюсь не исправлять то, что они делают. Разве что немного, и то в самом начале, чтобы композиция была правильная. Ведь, как известно, без правки нет обучения. А так они всё делают сами от начала до конца. В этом и заключается весь секрет, – поделилась Светлана Светочева.

Во время занятий ребята с большим удовольствием впитывают знания, стараются научиться чему-то новому, изучая работы таких великих художников, как Малевич, Пикассо, Гоген, Сезанн…

Вместе с тем педагог объясняет ученикам, что помимо реального мира, который они видят вокруг себя, есть и тот необычный мир, который они сами создают в своих рисунках. Результат – яркие и красивые работы. Насладиться ими можно, посетив выставку маленьких Малевичей в Музее искусств.

В музыкальном зале ВКМИ представлено 20 работ 18 учащихся студии. Они выполнены различными графическими и живописными материалами. Это масляная пастель, гуашь, цветные карандаши.

Экспозиция даёт взрослым бесценную возможность взглянуть на окружающий мир детскими глазами. Когда ещё может представиться шанс увидеть слона с разноцветным хоботом, зелёного медведя и даже космическое пространство. Здесь не существует никаких правил и законов, есть только смелая, безграничная фантазия и насыщенные краски.

Самая юная участница выставки четырёхлетняя Жансая Крыкбаева поражает своим глубокомыслием и идеей. Её работа называется «Космос». Необычную тему для рисования выбрала Маша Гаранина, представившая вниманию зрителей «Трамвай».

Семилетняя Катя Мурзина нарисовала масляной пастелью петушка и пса.

– Катя создала настоящие образы братьев наших меньших с такой проникновенностью, что её анималистика тянет на жанр портрета, – считают специалисты музея.

Свою любовь к птицам показали Алиса Куликова, Даша Томилова, Арина Жаркова, Лиза Стрельникова, Илья Коневский, Ева Журкина, изобразившие фламинго, утку, ворону и курочек. Запомнятся многим «Слон» Таисьи Цайс, «Улитка» Каролины Дмитриевой, «Медведь» Бориса Троеглазова, а также милые и озорные кошечки шестилетней Василисы Журкиной.

– Рисую уже четвёртый год. Мне очень нравится этим заниматься. Для выставки выбрали работу под названием «Гранаты», – рассказала юный автор Кира Грохотова.

Выбор в пользу портретов сделали Маша Парунина и Полина Жаркова. Кроме того, экспозицию дополнили «Тыквы» Насти Сычёвой и «Тюльпаны» Вики Свиринской.

– Мы ходим в студию Светланы Светочевой первый год. Нам очень нравится. Даже не верится, что наши малыши уже участвуют в своей первой выставке, – говорит мама Анастасии Сычёвой Елена. – Спасибо большое нашему любимому педагогу за её любовь, терпение и труд. Смотрим и восхищаемся рисунками детей. Всё это благодаря Светлане Николаевне.

После завершения вернисажа талантливые художники получили первые в своей жизни сертификаты об участии в выставке Восточно-Казахстанского музея искусств.

Напомним, экспозиция выставки «Я рисую как Малевич» будет работать до 4 июня.

Гульжан Естаева

Фото Ануара Тюлюбаева