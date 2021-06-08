Я помню чудное мгновенье…

В минувшее воскресенье в библиотеках региона отметили день рождения Александра Сергеевича Пушкина.

6 июня, в день рождения великого поэта, драматурга, прозаика и публициста, автора бессмертных произведений, ставших классикой мировой литературы, областная библиотека имени А. С. Пушкина провела ежегодное традиционное познавательно-развлекательное мероприятие. Читатели и почитатели творчества Пушкина собрались у его памятника, на площадке перед библиотекой.

На праздник пришли представители общественности Усть-Каменогорска, Восточно-Казахстанского филиала Всемирной ассоциации казахов, русского культурного центра при Ассамблее народа Казахстана ВКО, Общественного фонда почётных граждан, литературного объединения «Звено Алтая», творческая и педагогическая интеллигенция, участники литературных клубов библиотеки, молодёжь и старшее поколение.

Интерактивная литературная экспозиция «Пусть в каждом сердце Пушкин отзовется…»/ «Ақын мұрасы мәңгілік!» позволила насладиться его литературными шедеврами и ознакомиться с исследовательскими работами видных пушкинистов, а также оставить поздравление писателю в специальной книге или получить поэтический комплимент «от автора». К памятнику поэта торжественно возложили цветы сотрудники и читатели библиотеки.

– Лучезарная и солнечная поэзия Пушкина согревает, просветляет и подвигает к пробуждению в нас самых высоких и светлых чувств. Мы верим Пушкину, внимаем ему и следуем за пылкой и отзывчивой душой поэта. Давайте же читать и перечитывать его, вновь и вновь открывая для себя «вечно нового» Александра Сергеевича – многогранного и неисчерпаемого! – отметила директор Восточно-Казахстанской областной библиотеки имени Пушкина Бибигуль Шагиева. – Он с нами постоянно, даже когда мы этого не замечаем, ведь на цитаты разобрано буквально всё. Вспомните только, как по-пушкински мы описываем времена года: «Весна, весна, пора любви», «Унылая пора, очей очарованье», «Буря мглою небо кроет» «Мороз и солнце, день чудесный!»

Окунуться в атмосферу, окружавшую Александра Сергеевича во времена его юности и зрелости, предлагала передвижная выставка областного этнографического музея. На ней были представлены дореволюционные издания книг из фондовых коллекций, пластика малых форм (бюсты и барельефы), предметы быта и рукописи, соответствующие той эпохе.

Посетители мероприятия могли сфотографироваться с артистами в образах персонажей из произведений Пушкина или сделать селфи в пушкинской фотозоне. Для тех, кто хотел навсегда сохранить частичку той эпохи, работала творческая мастерская по каллиграфии «Я к Вам пишу…», где можно было оформить классической каллиграфией альбом, открытку или научиться ставить каллиграфическую подпись.

Читатели библиотеки декламировали стихи Пушкина на разных языках мира, а «праздничный микрофон» открыли студенты Восточно-Казахстанского училища искусств имени народных артистов братьев Абдуллиных в образах Евгения Онегина и Татьяны Лариной.

Для всех желающих проводились разнообразные игры, конкурсы и викторины, была организована выставка-«сушка» детских рисунков «Пушкин и его герои». Помимо этого, на сайте библиотеки работала обновлённая и дополненная выставка «Абай и Пушкин», раскрывающая творческую близость и духовное родство двух гениальных писателей. Также виртуальных посетителей ждала онлайн-викторина на знание архаизмов и историзмов «Слово за слово», встречающихся в произведениях Пушкина.

Дамир Омаров

Фото из открытых источников