О том, как грамотно вести этноблог, восточноказахстанцам рассказали на тематических семинарах.

По словам организаторов, тема социальных сетей очень актуальна, особенно если это касается ведения блогов. Поэтому в пяти городах и районах области прошли двухдневные семинары по развитию гражданской активности в сфере межэтнического взаимодействия «Я – этноблогер». Слушателями стали увлечённые этой идеей пользователи социальных сетей в Семее, Риддере, Бескарагайском, Глубоковском и Жарминском районах.

– Мы проводим семинары на государственном и русском языках для представителей этнокультурных объединений и молодёжи. Были охвачены такие темы, как этноблог, работа с социальными сетями, привлечение новых участников в этнокультурные объединения через этноблог, структура этнических блогов, – рассказала кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского центра «Алтайтану» ВКУ имени С. Аманжолова Нелли Краснобаева.

Также в роли спикеров выступили кандидат социологических наук, главный научный сотрудник Научно-исследовательского центра «Алтайтану» ВКУ имени С. Аманжолова Элеонора Столярова, доктор исторических наук, профессор Университета Шакарима Бакыт Атантаева, кандидат исторических наук, ассоциированный профессор Университета Шакарима Раушан Ахметова, старший преподаватель кафедры истории Казахстана ВКУ имени С. Аманжолова, член ассоциации историков Казахстана Жаннета Калимолдина.

Всего в обучающих занятиях участвовало около 80 человек. Работа с аудиторией была очень насыщенной, ведь лекторы сумели наладить живой диалог. В ходе семинара с участниками делились не только теоретическими знаниями, но и предоставляли возможность выполнить практическую работу. К примеру, при работе в группах было дано определённое задание в тематике этноблога, после участники должны были защитить проект по привлечению новых членов этнокультурных объединений через социальные сети.

– Это оказалось нелегко, ведь к привлечению новичков через социальные сети надо подходить разумно и очень грамотно. Но мы рассмотрели много новых и современных подходов, которые теперь будем применять на практике, – поделилась одна из участниц Макпал Бектурганова.

Организаторы семинаров отметили, что теперь эта работа будет проводиться на постоянной основе, так как тема этноблога остаётся востребованной.

Добавим, семинары проводились в рамках реализации проекта «Укрепление межэтнического согласия» по заказу Управления внутренней политики ВКО.

Гульжан Естаева