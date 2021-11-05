Взять пандемию в тиски

В Казахстане наметилась тенденция к спаду темпов распространения COVID-19. Однако, несмотря на стабилизацию ситуации и её развитие по оптимистическому прогнозу, говорить о послаблениях ограничительных мер рано. Негативное влияние на показатели может оказать обострение эпидобстановки в соседних странах.

Общая мировая статистика распространения коронавирусной инфекции остаётся неутешительной. Так, по данным Университета Джонса Хопкинса, на 1 ноября количество смертей от COVID-19 по всему миру менее чем за два года пандемии превысило пять миллионов. Стоит отметить, что почти половина приходится на долю стран с доходом выше среднего или высоким.

Эксперты подсчитали, что опасный вирус стал третьей основной причиной смерти после сердечно-сосудистых заболеваний и инсультов.

Всего в мире зарегистрировано свыше 246 миллионов случаев заражения COVID-19. Как показывают статистические данные, в последние месяцы в некоторых странах ситуация ухудшилась. Причиной тому стало несоблюдение эпидемиологических требований и низкие темпы вакцинации.

На фоне сложной общемировой картины в Казахстане наблюдается спад заражений коронавирусной инфекцией. Так, на 2 ноября за сутки зарегистрирован 1181 случай. Всего подтверждено 941793 случая.

– В целом, в Казахстане за последние два месяца заболеваемость снизилась в 4,5 раза, а летальность – в 4,8 раза. С 1 августа отмечается снижение уровня занятости инфекционных коек с 56 до 37 процентов, реанимационных – с 45 до 30 процентов. В резерве имеется более 30 тысяч коек. В связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации продолжается работа по закрытию временных инфекционных объектов. В период с 25 августа по 18 октября текущего года во всех регионах закрыто 103 объекта, – сообщил министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой на заседании Правительства, которое состоялось в конце октября.

Также глава ведомства представил прогноз эпидемиологической ситуации по заболеваемости коронавирусной инфекцией. Согласно ему при пессимистическом сценарии среднесуточное число зарегистрированных случаев в ноябре составит до 1800, в декабре – до 2350. При реалистичном сценарии в ноябре будет фиксироваться до 1650 случаев, в декабре – до 1600. При оптимистичном сценарии ожидается: в ноябре – до 1500 случаев, в декабре – до 1100 случаев в сутки.

Стоит отметить, что в стране продолжается мониторинг и реализация профилактических и противоэпидемических мер. В том числе активными темпами продолжается массовая иммунизация населения. Ведь для того чтобы выбраться из оков пандемии, необходимо выработать коллективный иммунитет. Так, по данным на 2 ноября I компонентом провакцинированы 8 320 106 человек, II компонентом – 7 527 397 человек. Всего в регионы Казахстана с февраля этого года поставлено более 19 миллионов доз вакцины.

– Для создания коллективного иммунитета в стране в октябре 2021 года целевая группа подлежащих вакцинации против коронавирусной инфекции до конца года увеличена до 11,39 миллиона человек с целью общего охвата населения более 60 процентов с учётом мировой практики. С февраля 2021 года в регионы страны поставлено более 19,2 миллиона доз вакцины, в том числе 9,7 миллиона доз вакцины для введения І компонента и 9,5 миллиона доз вакцины для введения ІІ компонента, – сообщил заместитель Премьер-министра Республики Казахстан Ералы Тугжанов.

Чтобы на показатели не повлияла неблагоприятная эпидемиологическая обстановка в других странах, Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин поручил Министерству здравоохранения усилить эпидемиологический контроль на государственной границе, акимам регионов, особенно приграничных, обеспечить строгое соблюдение санитарных правил, мониторинг уровня заболеваемости, а также активизировать работу мониторинговых групп.

Помимо этого, необходимо продолжить информационно-разъяснительную работу с населением о важности вакцинации и ревакцинации. Поскольку на сегодняшний день это единственное оружие против коварного вируса, а также возможность вернуться к привычному образу жизни.

Татьяна Кравченко

Фото из открытых источников