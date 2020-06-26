Взяли бронзу

Хоккеисты Глубоковского района завоевали бронзовую награду чемпионата области по хоккею с шайбой среди любительских команд.
Проводимый в Усть-Каменогорске ежегодный турнир посвящен памяти Героя Советского Союза Толегена Тохтарова.
На днях состоялась церемония награждения участников и призеров чемпионата сезона 2019–2020.
Игроки и тренерский состав Глубоковской команды ERTIS удостоились почетного третьего места. Кроме того, в номинациях «Ценный игрок» награжден Адылькан Ахмиров, «Лучший защитник» – Андрей Семенов.
Бахыт Сарсембаева