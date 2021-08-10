Взяли бронзовые медали

Делегация сборной Казахстана приняла участие в торжественной церемонии закрытия Олимпийских игр на Национальном стадионе в Токио – спортсмены совершили прощальный круг почёта.

От нашей страны выступало 97 спортсменов в 27 видах спорта, на Олимпиаде-2020 они завоевали восемь бронзовых медалей.

– Я рад, что смог добиться такого результата. Это тоже хорошее достижение, – сказал капитан сборной Камшыбек Кункабаев. – Не планирую на этом останавливаться. Надеюсь, ещё не раз порадую болельщиков своими победами. Было трудно. За каждой победой стоят пролитые пот, кровь, травмы. Мы все боролись, как могли. Благодарны за поддержку.

Восьмую бронзовую медаль на этой Олимпиаде команде Казахстана принесла каратистка Софья Берульцева (в весовой категории свыше 61 кг). В полуфинале она проиграла (счёт 5:4) представительнице Египта Ферьял Абдельазиз (бронзовый призёр чемпионата мира-2018).

– Я полностью выложилась. Немного не хватило до финала, поэтому расстроилась. Но я сделала всё, что могла. Бой вышел хорошим, всё было честно. Результат таков, – отметила Софья. – Когда я получила свою медаль, на глаза навернулись слёзы. Меня переполняли эмоции: и радость за награду, и сожаление, что можно было пройти в финал. Спасибо всем, кто болел за меня. Сейчас не известно, останется ли каратэ в следующей олимпийской программе. Если всё же будет, сделаю всё возможное для участия в следующих играх.

Напомним, 31 декабря 2020 года ушёл из жизни главный тренер сборной Казахстана по каратэ Жасталап Санауов. Завоёванную на Олимпиаде награду Софья Берульцева посвятила памяти своего наставника. Отметим, она получила путёвку на Олимпийские игры в последний момент – не проходила как в рейтинге, так и по результатам лицензионных соревнований. Однако как спортсменка, набравшая наибольшее количество очков среди женщин в олимпийском цикле в азиатском регионе, Софья Берульцева выиграла карту D3 Международной федерации каратэ и получила возможность участвовать в Олимпийских играх в Токио.

Награда Софьи Берульцевой – второй приз команды Казахстана по каратэ на Олимпийских играх в Токио. Она вошла в историю спорта страны как первая казахстанская спортсменка, завоевавшая медаль в этом виде спорта.

Напомним, каратэ впервые представлено в программе Олимпийских игр, это делает результат Софьи Берульцевой историческим. Также медаль в этой дисциплине завоевал Дархан Асадилов. Теперь их имена навсегда вписаны в спортивную историю Казахстана.

– Я был на сто процентов готов к Олимпиаде, отправлялся за «золотом». Несмотря на мои незначительные травмы, намерен был стать чемпионом. Много работал для этого, но в полуфинале допустил ошибку. Мне жаль, что я не получил медаль высшей пробы. Но для меня это тоже достижение, – говорит Дархан Асадилов. – Хочу сказать тем, кто идёт по моим стопам, – бейтесь за честь страны до конца, не жалейте себя, полностью отдавайтесь своему делу.

К сожалению, впервые в истории казахстанцы не смогли завоевать «серебро» или «золото». Бронзовыми призёрами стали Елдос Сметов (дзюдо), Игорь Сон (тяжёлая атлетика), Зульфия Чиншанло (тяжёлая атлетика), Нурислам Санаев (вольная борьба), Дархан Асадилов (каратэ), Софья Берульцева (каратэ), Сакен Бибосынов (бокс), Камшыбек Кункабаев (бокс).

– Я приехал на Олимпиаду, чтобы выиграть «золото». К сожалению, мне не удалось это осуществить. Видимо, было суждено получить бронзовую медаль. Я сделал всё возможное, бился до последнего, но не хватило удачи, – отметил Сакен Бибосынов. – Приношу свои извинения всем болельщикам, всему народу за это поражение. Это моя первая Олимпиада. Всё впереди. Я посвящаю свою награду всем казахстанцам и маленькой девочке Айлин – дочери моего брата, которая недавно родилась.

Победу в общем медальном зачёте одержала сборная США (39 золотых, 41 серебряная и 33 бронзовых награды). На втором месте – команда Китая (38, 32 и 18), на третьем – Япония. Казахстан занял 83 место. Всего на Играх было разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.

Дамир Омаров

Фото из открытых источников