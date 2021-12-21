Взрывной товар

В областном центре стартовало оперативно-профилактическое мероприятие «Пиротехника».

По информации отдела административной полиции Управления полиции (ОАП УП) г. Усть-Каменогорска, для обеспечения общественной безопасности в период проведения новогодних праздников, контроля за соблюдением установленных правил оборота гражданских пиротехнических веществ и изделий с их применением с 15 декабря текущего года по 3 января 2022 года на территории областного центра проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Пиротехника».

В этот период полицейскими будут организованы рейдовые мероприятия, направленные на выявление и пресечение фактов стихийной торговли несертифицированными пиротехническими изделиями, а также их реализации без разрешительных документов.

– При этом особое внимание будет уделяться местам массового скопления людей, – сообщили представители ОАП УП Усть-Каменогорска. – Это торгово-развлекательные заведения, торговые и спортивные объекты, организации образования, здравоохранения и культуры, гостиницы, объекты общественного питания, вокзалы, станции и другие места.

Контроль за проведением ОПМ «Пиротехника» будет осуществлять ОАП УП Усть-Каменогорска.

Стоит отметить, что в начале этого года от пиротехники пострадал ребёнок. Несовершеннолетнему жителю Глубоковского района потребовалась операция после того, как в руках у него взорвалась петарда.

Ерик Абитов

Фото из открытых источников