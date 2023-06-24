Взрывная ситуация

Четыре человека пострадали в результате взрыва на заправочной станции газовых баллонов в Шемонаихе.

На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники ДЧС ВКО. В результате взрыва начался пожар, который распространился на площади около 80 квадратных метров, огнём было уничтожено пять единиц техники. Над локализацией и тушением возгорания работали 12 сотрудников личного состава ДЧС ВКО, было задействовано пять пожарных машин. В Шемонаиху выехал заместитель акима области Дархан Сапанов.

Пожар был локализован и потушен, однако без пострадавших не обошлось. В результате происшествия с термическими ожогами в Шемонаихинскую центральную районную больницу доставили четверых человек.

Как сообщили в областном управлении здравоохранения, двое мужчин находятся в крайне тяжёлом состоянии в отделении реанимации ЦРБ Шемонаихи, они получили обширные ожоги. Ещё двое пострадавших, среди которых женщина, госпитализированы в хирургическое отделение, и врачи оценивают их состояние как средней тяжести.

– Они получают всю необходимую медицинскую помощь, – рассказали в профильном ведомстве. – В больнице имеется необходимый объём медикаментов и расходных материалов, кроме того, в Шемонаиху из Усть-Каменогорска прибыла бригада санитарной медицинской авиации, в составе которой главные внештатные специалисты УЗ ВКО – травматолог и реаниматолог.

Отмечается также, что на месте происшествия работают сотрудники Департамента полиции, будет проведено расследование причин взрыва.

Дарья Штейн