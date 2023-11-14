Взломать вирусную программу

В регионе проходит дополнительная массовая иммунизация против кори, краснухи и эпидемического паротита среди детей в возрасте от шести до одиннадцати месяцев. Всего планируется вакцинировать 8672 ребёнка.

В Восточно-Казахстанской области, по данным на десятое ноября, зарегистрировано 74 подтверждённых случая кори. В основном инфекционным вирусным заболеванием болеют те, кто непривит. Более 85 процентов заболевших составляют дети до 14 лет.

– Заболеваемость зарегистрирована в основном среди непривитых лиц – 81,1 процента, или 60 человек, – отметил руководитель Департамента санитарно-эпидемиологического контроля ВКО Канат Турдиев. – Из них 17 случаев – недостижение возраста для плановой вакцинации, 16 – медицинские отводы, 23 – отказ от вакцинации, четыре – упущенные возможности. Привитые составили четыре процента, или три человека, неизвестный иммунный статус наблюдается у 14,9 процента, или в 11 случаях.

Для предупреждения дальнейшего распространения заболеваемости корью среди жителей области шестого ноября стартовала дополнительная массовая иммунизация против кори, краснухи и паротита (ККП) детей в возрасте 6–11 месяцев. Всего в регионе планируется вакцинировать 8672 ребёнка. По данным на десятое ноября, прививку получили 690 детей, что составляет 7,9 процента от плана.

Отметим, что с декабря начнётся вакцинация детей в возрасте двух-четырёх лет независимо от прививочного статуса кори.

– Уважаемые родители, жители области, если ваши дети и близкие не имеют прививок против кори, то им необходимо срочно поставить вакцину против этой инфекции в медучреждениях по месту прикрепления, – подчеркнул Канат Турдиев. – Иммунизация против кори – это эффективная мера в профилактике этой инфекции.

Александра Исаева