«Взломали» базу полезных знаний

В Усть-Каменогорске прошёл второй IT-хакатон «2nd Oskemen Hackathon».

Мероприятие организовал лицей «Білім-Инновация» для одарённых детей города Усть-Каменогорска при поддержке регионального методического центра «Шығыс» УО ВКО, ВКТУ им. Д. Серикбаева и ВК регионального центра новых технологий в образовании.

В мероприятии приняли участие 135 учащихся 7 – 12 классов общеобразовательных школ ВКО и области Абай. Главная цель, которую стремились достичь организаторы – привлечь интерес школьников к сфере IT, развить и поддержать их творческие и интеллектуальные способности, а также популяризировать научно-технические направления.

Как отметила представитель Управления образования ВКО Айгуль Желпакова, в рамках запланированных мероприятий участники научились анализировать данные, узнали актуальные направления развития в сфере информационных технологий, ознакомились с устройством искусственного интеллекта. Кроме того, каждый из них получил шанс улучшить свои навыки решения IT-задач, найти единомышленников и возможно даже своего будущего работодателя.

По словам организаторов, информационные технологии в образовании в настоящее время являются необходимым условием перехода общества к информационной цивилизации. Новые информационные технологии создают среду компьютерной и телекоммуникационной поддержки организации и управления в различных сферах деятельности. Интеграция информационных технологий в образовательные программы осуществляется на всех уровнях: школьном, вузовском и послевузовском обучении.

В дни хакатона прошли лекции и беседы с ведущими специалистами Nfactorial г. Алматы в сфере IT.

– Формат конкурса – создание сайта или телефонного приложения по техническому заданию, выданному в день конкурса, – проинформировал представитель лицея «Білім-Инновация» Біржан Ауэзов. – По его итогам победители и участники награждены денежными призами и подарками.

Так, по итогам IT-хакатона первое призовое место присуждено команде «Zero Two» НИШ ХБН города Усть-Каменогорска.

Второе место поделили между командами «Wenomechainsama» КГУ «ВК областной специализированный лицей «Білім-Инновация» для одарённых детей города Усть-Каменогорска» УО ВКО, «Bite Kids» – сборная команда школ КГУ «Общеобразовательная школа №2» и КГУ «Средняя школа №15», «Light fury» КГУ «Областная специализированная школа для детей, одарённых в области математики, физики, информатики» УО ВКО и «Team Spirit» КГУ «Школа-лицей №34».

Третье место заняли команды: «4PDA» (в составе сборная команда школ: КГУ «Школа-лицей №3 им. Ш. Уалиханова», КГУ «Средняя школа №16 им. З. Ахметова» и КГУ «Школа-лицей №43 им. К. Нургалиева»), «Light_dv» КГУ «Восточно-Казахстанский областной специализированный лицей «Білім-Инновация» для одарённых детей города Усть-Каменогорска» УО ВКО, «Три кота» (КГУ «Областная специализированная школа-гимназия-интернат имени Жамбыла для одарённых детей» УО ВКО и КГУ «Общеобразовательная школа №47»), «Нитроглицерин» КГУ «Областная специализированная IT-школа-лицей» УО ВКО, «White and black» КГУ «Областная специализированная IT-школа-лицей» УО ВКО, «MindBox» КГУ «Восточно-Казахстанский областной специализированный лицей «Білім-Инновация» для одарённых детей города Усть-Каменогорска» УО ВКО, «ATA» КГУ «Восточно-Казахстанский областной специализированный лицей «Білім-Инновация» для одарённых детей города Усть-Каменогорска» УО ВКО, «Барыс» КГУ «Cредняя школа № 1 им. Шакарима», «NCS» КГУ «Восточно-Казахстанский областной специализированный лицей «Білім-Инновация» для одарённых детей города Усть-Каменогорска» УО ВКО, «Python» КГУ «Школа-центр дополнительного образования №48».

Ерик Абитов

фото пресс-службы ВКТУ им. Д. Серикбаева