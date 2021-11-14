Взгляд сквозь века на мир Достоевского

В Семее отметили 200-летний юбилей классика мировой литературы Фёдора Михайловича Достоевского.

Возложение цветов, познавательные экскурсии, выставки и даже спектакль по его произведению – вот часть насыщенной культурной программы, которая состоялась в юбилейный день.

По поручению Президента РК Касым-Жомарта Токаева 200-летие со дня рождения писателя в Казахстане отметили торжественно и масштабно. Часть жизни и один из творческих этапов Достоевского прошли в Семее. Именно в этом городе, после четырёх лет изнурительной каторги, проведённых в Омске, он смог вдохнуть воздух свободы, отогреться теплом сердец ставших дорогими ему людей. Здесь, наконец, он встретил свою первую любовь и женился.

Надо сказать, что в Семее юбилейные торжества стартовали задолго до самого дня рождения писателя. С начала 2021 года в Литературно-мемориальном музее Ф. М. Достоевского прошла серия удивительных встреч и интересных выставок, посвящённых жизни и творчеству классика мировой литературы.

За несколько дней до юбилейных торжеств сотрудники музея в социальных сетях запустили серию видеороликов, где читали отрывки из любимых произведений Достоевского, делая особый акцент на тех его творениях, которые он написал именно в семипалатинский период своего творчества. Неудивительно, что серию чтений начали с повести Фёдора Михайловича «Дядюшкин сон». Ведь она была написана в этом глухом провинциальном в то время городке.

– В Семипалатинске у Достоевского появилась возможность вернуться к литературе. После каторги он не сломлен, как художник, а, наоборот, ещё больше верит в своё высокое писательское предназначение. Семипалатинский период является этапным в его творчестве. На это впервые обратил внимание известный литературовед М. М. Бахтин. Потому как именно в произведениях этого периода появляется черта, характерная для зрелой поэтики Достоевского, «карнавализация». Именно в семипалатинских произведениях у автора закладываются новые образы, темы и идеи, которые получат развитие в зрелом творчестве писателя, – рассказывает главный хранитель фонда Литературно-мемориального музея Ф. М. Достоевского в Семее Татьяна Титаева.

И приводит такие слова писателя, написанные им в одном из писем брату Михаилу, датированном 13 января 1856 года: «…я хочу писать и печатать. Более чем когда-нибудь я знаю, что я недаром вышел на эту дорогу, и что не даром буду бременить собою землю. Я убеждён, что у меня есть талант и что я могу написать что-нибудь хорошее».

Дальнейший творческий путь писателя подтвердит его слова. Недаром сегодня, по результатам исследований

ЮНЕСКО, Достоевский является самым читаемым автором в мире! И пока его результат не смог побить никто из современников или классиков мировой литературы.

В Семее юбилейные торжества открыла церемония возложения цветов к памятнику Ф. М. Достоевскому и Ч. О. Валиханову. Общественность города, представители творческой интеллигенции почтили память писателя, возложив к пьедесталу памятника корзины алых роз.

После гостей ждала увлекательная экскурсия по залам музея. И пусть каждый из них уже много раз слышал рассказ о жизни и творчестве Фёдора Михайловича, встреча с миром Достоевского – это всегда праздник для души.

Своё видение этого мира показали и сотрудники музея изобразительных искусств им. семьи Невзоровых, открывая выставку «Чокан Валиханов и Фёдор Достоевский в живописи, графике и скульптуре», собранную из фондов собственного музея и Литературно-мемориального музея Ф. М. Достоевского.

– Мы все, живущие в Семипалатинске, а ныне в Семее, часто за заботами одинаковых дней забываем о многом. Но иногда приходит озарение, и начинаешь понимать, что здесь мимо наших окон много лет назад проходил Фёдор Михайлович Достоевский. Здесь он жил, страдал, был счастлив, любил и был любим, создавал свои великие произведения. Что поразительно, когда он был ещё в Петербурге и писал одно из первых своих произведений, то говорил, что степь – это погибель. Но позже, когда прожил здесь несколько лет, он слово «Степь» писал уже с заглавной буквы, потому что ощущал её как символ духовной и физической свободы. В Семипалатинске Достоевский многое обрёл. И не только первую любовь. Очевидно, что он многое понял в этой жизни, – размышляла директор музея изобразительных искусств Татьяна Стромская.

С этими словами не поспоришь. Достаточно подумать, что именно в семипалатинский период, после многих лет перерыва, Достоевский впервые взялся за перо. И начал писать, писать взахлёб, создавая совершенно новые для себя произведения, в основу которых легли события и чувства, которые довелось пережить самому автору: «Село Степанчиково и его обитатели», «Дядюшкин сон» и начало работы над повестью «Записки из Мёртвого дома».

Совместная выставка двух музеев была посвящена дружбе и творчеству двух друзей, двух единомышленников – Фёдора Достоевского и Чокана Валиханова. Их знакомство состоялось в Омске, уже тогда Фёдор Михайлович по достоинству оценил блестящий ум и несомненные таланты молодого офицера, исследователя, фольклориста, этнографа и путешественника. Их дружба нашла своё продолжение и в Семипалатинске. Они виделись, вели активную переписку, благодаря которой до наших дней дошли слова нежной дружбы и взаимного уважения, которые питали друг к другу эти талантливые люди, знаковые фигуры своего времени.

Неудивительно, что эти образы вызвали неподдельный интерес к их творчеству, дружбе у художников, графиков и скульпторов. В фондах семейских музеев собрана замечательная коллекция произведений изобразительного искусства казахстанских и российских авторов, посвящённая Достоевскому и Валиханову.

– Центральным экспонатом выставки стала работа казахстанского скульптора Л. Ядринцева «Встреча в Семипалатинске Ч. Валиханова с Ф. Достоевским». Надо отметить, что сам автор – потомок сибирских народовольцев, которые в XIX веке встречались с декабристами, а позднее и с самим Ф.М. Достоевским. Вероятно, поэтому тема дружбы великого писателя с известным земляком была близка Ядринцеву, и она же подвигла его на создание парного скульптурного портрета, – рассказывает куратор выставки, научный сотрудник музея изобразительных искусств им. семьи Невзоровых Анна Шевцова.

В целом в трёх выставочных залах музея посетители могут окунуться в мир Достоевского и Валиханова. Вместе с первым пережить всю гамму чувств героев его романов и повестей, со вторым повторить увлекательное, полное опасностей путешествие в загадочную Кашгарию.

– Отдельным разделом выставки стали иллюстрации к произведениям Достоевского. Творчество писателя отличается глубиной и сложностью повествования. Во многих смыслах его романы, повести и рассказы можно назвать философскими трудами, облечёнными в художественно-литературную форму, и далеко не каждый художник брался за их художественное переосмысление. С этой задачей блестяще справились казахстанский мастер книжной графики А. Гурьев и российский мастер В. Вильнер. Их литографии иллюстрируют такие произведения, как «Идиот», «Преступление и наказание», «Униженные и оскорблённые» и «Неточка Незванова», – отметила Анна Шевцова.

Завершилась череда праздничных мероприятий выставкой редких изданий произведений Достоевского из собрания областной универсальной библиотеки им. Абая и спектаклем «Дядюшкин сон» Русского драматического театра им. Ф. М. Достоевского.

Софья Соболевская

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Семей