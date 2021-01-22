Вызволили из огня 

Двое мужчин пострадали при пожаре в Усть-Каменогорске.

Рано утром 19 января по улице Добролюбова произошло возгорание мусора между трубами теплотрассы. Прибывшие пожарные оперативно ликвидировали огонь на площади десяти квадратных метров.

В ходе разведки огнеборцы – Дидар Заменов и Асылан Бекенов обнаружили и извлекли из очага пожара двоих мужчин. Медики оказали первую помощь пострадавшим, с термическими ожогами их доставили в медицинское учреждение для получения дальнейшего лечения.

Как отмечают спасатели, причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнём. Как свидетельствует статистика, так происходит 45 процентов всех пожаров.

– Анализ показывает, что виновниками большинства таких происшествий являются люди, которые пренебрегают элементарными правилами пожарной безопасности, – пояснили в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области.

Подготовила Татьяна Кравченко

Фото пресс-службы ДЧС ВКО