Происшествия

Вызволили из огня 

22.01.2021
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Двое мужчин пострадали при пожаре в Усть-Каменогорске. 

Рано утром 19 января по улице Добролюбова произошло возгорание мусора между трубами теплотрассы. Прибывшие пожарные оперативно ликвидировали огонь на площади десяти квадратных метров. 

В ходе разведки огнеборцы – Дидар Заменов и Асылан Бекенов обнаружили и извлекли из очага пожара двоих мужчин. Медики оказали первую помощь пострадавшим, с термическими ожогами их доставили в медицинское учреждение для получения дальнейшего лечения. 

Как отмечают спасатели, причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнём. Как свидетельствует статистика, так происходит 45 процентов всех пожаров. 

– Анализ показывает, что виновниками большинства таких происшествий являются люди, которые пренебрегают элементарными правилами пожарной безопасности, – пояснили в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области.  

Подготовила Татьяна Кравченко 

Фото пресс-службы ДЧС ВКО 

 

22.01.2021
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