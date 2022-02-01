Вызов – ложный, штраф – реальный

С начала года в Восточно-Казахстанской области зарегистрирован один ложный вызов спасателям.

В ДЧС ВКО обнародовали статистику по обращениям восточноказахстанцев за прошлый год. Так, из поступивших 236 581 обращения на линию 101 и 197 967 обращений на линию 112 пять являлись ложными. К слову, один ложный вызов зарегистрирован в этом году.

– Согласно статье 438 Кодекса РК «Об административных правонарушениях» заведомо ложный вызов специальных служб влечёт штраф для физических лиц в размере 30 МРП. Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершённые повторно в течение года после наложения административного взыскания либо совершённые в период ликвидации аварии, пожаров, последствий стихийных бедствий, влекут штраф для физических лиц в размере 60 МРП. Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершённые несовершеннолетними в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет, влекут предупреждение или штраф для родителей или лиц, их заменяющих, в размере 15 МРП, – сообщили в пресс-службе ДЧС ВКО.

Александра Исаева

Фото из открытых источников